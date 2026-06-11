Benefício para mutuários ficar em dia com a autarquia municipal serão concedidos para pagamentos à vista e parcelado - Foto: Arquivo/Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Benefício para mutuários ficar em dia com a autarquia municipal serão concedidos para pagamentos à vista e parceladoFoto: Arquivo/Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 11/06/2026 13:27

Volta Redonda - A Companhia de Habitação de Volta Redonda (Cohab-VR) iniciou um programa de regularização de débitos com descontos para mutuários que precisam ficar em dia com a autarquia municipal. Para isso, foram definidos normas e procedimentos para controle, apuração e regularização, visando garantir transparência, eficiência e segurança no processo.

“Nossa diretoria-executiva definiu essas regras e estamos dando a oportunidade para que as pessoas que possuem algum débito em relação a imóvel junto à Cohab-VR possam regularizar sua situação, aproveitando as condições de descontos. Isso contribui para que o cidadão possa, por exemplo, tirar sua escritura do imóvel futuramente, regularizar a documentação”, explica o diretor-presidente da Cohab-VR, Almir de Souza Rodrigues.

Para quitação de débito com pagamento à vista, mutuários com contratos ativos, com término de prazo e sinistro terão desconto de 80% no valor da parcela de juros.

Aqueles que possuem débito e os que firmaram acordo de parcelamento, e que se encontram em atraso, terão direito a desconto de 50% sobre os juros incidentes em cada parcela quitada.

Parcelamento

Para os mutuários que optem pelo parcelamento do débito, será concedido desconto de 50% nos juros.