Equipamento municipal participará da iniciativa que promove acesso à cultura e amplia o debate sobre cidadania - Foto: Clara Preta/Smas

Equipamento municipal participará da iniciativa que promove acesso à cultura e amplia o debate sobre cidadaniaFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 09/06/2026 16:35

Volta Redonda - O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua Uhady Nasr (Centro POP), equipamento vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda, foi contemplado para integrar a 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, iniciativa do Governo Federal, por meio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que acontece nos meses de junho e julho.

A mostra tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e fomentar reflexões sobre cidadania, dignidade humana e direitos fundamentais, por meio da exibição gratuita de produções audiovisuais em todo o país. Em Volta Redonda, as sessões acontecerão no Centro POP e serão abertas ao público, respeitando a classificação indicativa de cada obra.

Segundo o coordenador do Centro POP, Rafael Nunes, a participação do equipamento na mostra representa um importante reconhecimento do trabalho desenvolvido junto à população em situação de vulnerabilidade social.

“A participação do equipamento reforça o compromisso do município com a promoção de espaços de reflexão, diálogo e fortalecimento de direitos, especialmente junto às populações em situação de maior vulnerabilidade social. A contemplação do Centro POP representa o reconhecimento da importância do trabalho desenvolvido no território, ampliando ações socioeducativas e de acesso à cultura para usuários, trabalhadores da rede socioassistencial e comunidade”, destacou Rafael Nunes.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, ressaltou que a participação do Centro POP na mostra fortalece as ações de inclusão social e amplia o acesso à cultura para pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Participar da Mostra Cinema e Direitos Humanos é uma oportunidade de promover reflexão, conhecimento e conscientização sobre temas fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, coletiva e inclusiva. Além de garantir o acesso à cultura, a iniciativa fortalece o diálogo sobre cidadania, respeito às diferenças e defesa dos direitos humanos, valores que fazem parte do trabalho desenvolvido diariamente pela Assistência Social”, afirmou Larissa.

A programação contará com a exibição de documentários com debate ao final que abordam temas como memória, justiça social, direitos territoriais e resistência dos povos tradicionais, ampliando o debate sobre direitos humanos e fortalecendo a participação social.

A iniciativa reafirma o papel do Centro POP Uhady Nasr como espaço de garantia de direitos, construção de vínculos e promoção de atividades que ampliem o acesso à cultura, à informação e à participação social. As exibições serão gratuitas e abertas ao público interessado, fortalecendo o debate sobre direitos humanos, cidadania e inclusão social no município.

Programação

24 de junho, às 10h

“Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá”

90 minutos | 2024 | Minas Gerais | Livre | Documentário

Dirigido por Sueli Maxakali, Isael Maxakali, Roberto Romero e Luisa Lanna, o filme acompanha a busca de Sueli Maxakali e Maísa Maxakali pelo pai, Luis Kaiowá, de quem foram separadas durante a ditadura militar brasileira. A obra apresenta a trajetória do reencontro familiar e evidencia as lutas dos povos indígenas Tikmu’un e Kaiowá pela preservação de seus territórios, memórias e modos de vida.

1º de julho (em horário a ser divulgado posteriormente)

“Pau D’Arco”

89 minutos | 2025 | Pará | 14 anos | Documentário

Com direção de Ana Aranha, o documentário retrata a luta por justiça e pelo direito à terra após a chacina que resultou na morte de dez trabalhadores sem-terra. A produção acompanha, ao longo de sete anos, a trajetória da principal testemunha do caso e de seu advogado, revelando acontecimentos que apontam para possíveis tentativas de encobrimento do crime.