Projeto da prefeitura e realizado pela Secretaria da Juventude acontecerá na Quadra Poliesportiva da Av. Nova Brasília - Foto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Projeto da prefeitura e realizado pela Secretaria da Juventude acontecerá na Quadra Poliesportiva da Av. Nova BrasíliaFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 09/06/2026 15:16

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), promove na sexta-feira (12) mais uma edição do projeto “Juventude no Seu Bairro”. Desta vez o evento acontecerá das 9h às 15h no bairro Vila Brasília – Quadra Poliesportiva da Av. Nova Brasília, 259 – com oferta de serviços gratuitos à população.

No local, os moradores da região terão acesso a emissão de certificado militar; gratuidade para segunda via de documentos (Fundação Leão XIII); vagas de estágio, Jovem Aprendiz e Trainee; cadastro e orientações do Sine (Sistema Nacional de Empregos); orientações sobre ID Jovem (15 a 29 anos); cadastro para oficinas de inclusão digital.

O público também poderá aproveitar outros serviços do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Vila Brasília; vacinação e atendimentos de saúde, como aferição de pressão; orientação sobre direitos, nome social e inclusão LGBTQIA+; corte de cabelo; INSS (orientações e informações e requerimentos de benefícios previdenciários, assistenciais, senha GOV e CNIS).

Também estarão presentes serviços das secretarias de Proteção e Defesa Animal (SMPDA), com divulgação do que eles fazem, orientação sobre casos de maus-tratos, marcação de castração, recebimento e registro de denúncias; de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred), do Meio Ambiente (SMMA) e da Cultura (SMC), que levará a Biblioteca Sobre Rodas.

“O ‘Juventude no Seu Bairro’ é uma oportunidade de levarmos serviços importantes para mais perto das pessoas, principalmente dos jovens, facilitando o acesso da população a documentos, oportunidades de emprego, orientações e diversos atendimentos gratuitos. Nosso objetivo é aproximar o poder público da comunidade e mostrar que a juventude e as famílias de Volta Redonda podem contar com uma rede de apoio e oportunidades. Convidamos todos os moradores do Vila Brasília e bairros próximos para participarem dessa grande ação na sexta-feira, aproveitando os serviços e conhecendo tudo o que estamos preparando para vocês”, afirmou o secretário municipal da Juventude, Munir Filho.