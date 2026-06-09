Projeto da prefeitura e realizado pela Secretaria da Juventude acontecerá na Quadra Poliesportiva da Av. Nova BrasíliaFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR
Vila Brasília, em Volta Redonda, recebe nova edição do ‘Juventude no Seu Bairro’, com serviços gratuitos na sexta (12)
Projeto da prefeitura e realizado pela Secretaria da Juventude acontecerá na Quadra Poliesportiva da Av. Nova Brasília, das 9h às 15h
Vila Brasília, em Volta Redonda, recebe nova edição do ‘Juventude no Seu Bairro’, com serviços gratuitos na sexta (12)
Projeto da prefeitura e realizado pela Secretaria da Juventude acontecerá na Quadra Poliesportiva da Av. Nova Brasília, das 9h às 15h
Neto quer ampliar para 2 mil o número de novas moradias do Minha Casa, Minha Vida
Prefeito se reuniu com construtoras e discutiu possíveis terrenos para abrigar novos residenciais, em adesão à Campanha da Fraternidade
Prefeito Neto anuncia reforço na segurança da Beira-Rio e Retiro
Avenida ganhará 64 câmeras de monitoramento 24h e bairro receberá equipamentos de reconhecimento facial. Duas novas viaturas e agentes também irão atuar no policiamento local
Prefeitura de Volta Redonda entrega revitalização do Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente
Unidade localizada no bairro São João atende 218 alunos e conta com 38 servidores
Roubos de rua e de celular caem e outros indicadores de criminalidade se mantêm zerados em Volta Redonda
Município encerrou maio sem ocorrências de roubos de veículo, de carga, em coletivo, de bicicleta e latrocínio, de acordo com dados do ISP-RJ
Secretaria da Juventude de Volta Redonda promove ação social e cultural embaixo da Biblioteca Municipal
Atividades culturais e serviços gratuitos reuniram a população em uma iniciativa em parceria com a Estácio e a Roda da Tradição
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.