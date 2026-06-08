Município encerrou maio sem ocorrências de roubos de veículo, de carga, em coletivo, de bicicleta e latrocínio, de acordo com dados do ISP-RJ - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Município encerrou maio sem ocorrências de roubos de veículo, de carga, em coletivo, de bicicleta e latrocínio, de acordo com dados do ISP-RJFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 08/06/2026 15:00

Volta Redonda - Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ) mostram que os números de registros de roubos de rua e de celular tiveram uma queda expressiva em maio deste ano, em Volta Redonda. Os números caíram em relação ao mesmo mês do ano passado: 86% no roubo de rua e 100% no roubo de celular. Junto a isso, outros indicadores estratégicos permaneceram zerados no mês, como roubo de veículos, latrocínio (roubo seguido de morte), roubo em coletivo, roubo de bicicleta e roubo de carga.

Os números de maio reforçam o cenário positivo da segurança pública em Volta Redonda. Na comparação com o mesmo mês de 2025, o roubo de rua passou de sete para apenas um registro, representando uma redução de 86%. O roubo de celular foi zerado, passando de dois casos para nenhum registro. O roubo a transeunte registrou queda de 80%, passando de cinco ocorrências em 2025 para apenas uma em 2026. Já a letalidade violenta (homicídio, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do Estado) apresentou redução de 40%, passando de cinco registros em maio de 2025 para três neste ano.

O município também encerrou o mês sem ocorrências de roubos de veículo, de carga, em coletivo, de bicicleta e latrocínio. O roubo de veículos alcançou o terceiro mês consecutivo zerado, demonstrando a eficácia desse sistema de segurança pública, haja vista a dimensão urbana de Volta Redonda. O município é o mais populoso do Sul Fluminense, com mais de 261 mil habitantes, possui uma frota estimada em cerca de 160 mil veículos e é um dos principais polos econômicos do interior do estado.

Volta Redonda cada vez mais segura

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2026, os resultados também são expressivos. O roubo em coletivo apresentou redução de 100%. Seguido pelo roubo a estabelecimento comercial e pelo furto de bicicleta, ambos com queda de 64% – o primeiro passou de 11 registros em 2025 para quatro neste ano, enquanto o segundo reduziu de 33 para 12 ocorrências.

Na sequência aparecem o roubo de rua, que caiu de 27 para 13 registros, redução de 52%; o roubo de celular, que passou de seis para três casos, representando queda de 50%; e o roubo a transeunte, que recuou de 18 para 10 registros, redução de 44%.

Outros indicadores também registraram diminuição, como o furto de veículo, que caiu de 36 para 22 ocorrências, redução de 39%; o roubo de veículo, que passou de sete para seis registros, queda de 14%; e o furto de celular, que reduziu de 68 para 62 casos, representando queda de 9%.

Investimentos fortalecem segurança

Os dados reforçam o cenário positivo da segurança pública no município, que já é sentido pela população e é resultado da integração entre as forças de segurança e dos investimentos realizados pela Prefeitura de Volta Redonda em tecnologia, monitoramento e prevenção à criminalidade.

Por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), o Poder Público tem investido continuamente na ampliação do sistema de monitoramento inteligente, com câmeras de leitura de placas e reconhecimento facial integradas ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

A atuação conjunta da Semop com a Guarda Municipal, as polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal, também tem sido fundamental para o fortalecimento das ações preventivas e repressivas, contribuindo para respostas mais rápidas e eficientes no combate à criminalidade.

Além disso, o município segue ampliando sua estrutura de segurança. Estão em andamento as obras do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, no bairro Roma, além da modernização do quartel da Guarda Municipal. A cidade também receberá uma base do Grupamento Aeromóvel (GAM) da Polícia Militar, com utilização de aeronaves e drones nas operações de segurança.

Por meio da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, Volta Redonda contará ainda com uma unidade do Batalhão de Policiamento Ambiental do Sul Fluminense e com um destacamento do Regimento de Polícia Montada, que será instalado na Ilha São João.

Participação popular faz a diferença

Outro diferencial de Volta Redonda é a proximidade entre as forças de segurança e a população. Atualmente, mais de 25 mil moradores participam dos grupos de WhatsApp da Secretaria Municipal de Ordem Pública, atendendo todos os 122 bairros de Volta Redonda. O canal permite o compartilhamento de informações em tempo real, fortalecendo a prevenção e auxiliando no trabalho das equipes de segurança, porém não substitui os telefones tradicionais (190 para a Polícia Militar e 153 para a Guarda Municipal).

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que os resultados são fruto de um esforço coletivo e de uma política pública construída com planejamento e investimentos permanentes.

“Volta Redonda vem se consolidando como uma das cidades mais seguras do país. Hoje somos uma referência em segurança pública. E esses números demonstram que estamos no caminho certo, investindo em tecnologia, estrutura, integração entre as forças de segurança e proximidade com a população. Seguiremos trabalhando para garantir mais tranquilidade e qualidade de vida para os moradores”, afirmou o prefeito.