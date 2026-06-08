Famílias que não atualizaram devem procurar atendimento para evitar bloqueios - Foto: Clara Preta/Smas

Famílias que não atualizaram devem procurar atendimento para evitar bloqueiosFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 08/06/2026 13:43

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), faz um alerta às famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico): manter os dados atualizados é fundamental para garantir o acesso e a permanência em diversos programas sociais. Informações desatualizadas podem resultar em bloqueios, suspensões ou até mesmo no cancelamento de benefícios destinados à população em situação de vulnerabilidade social.

Principal instrumento utilizado pelo Governo Federal para identificar e caracterizar as famílias de baixa renda no país, o Cadastro Único funciona como porta de entrada para programas como o Bolsa Família, Programa Luz do Povo, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e diversas outras políticas públicas voltadas à promoção da cidadania e da inclusão social.

Atualmente, mais de 48 mil famílias estão inscritas no Cadastro Único em Volta Redonda. Desse total, aproximadamente 9 mil precisam realizar a atualização cadastral, que é de responsabilidade do responsável familiar. A orientação é que os dados sejam revisados sempre que houver alterações na composição familiar, mudança de endereço, escola, telefone para contato ou renda, além da atualização obrigatória a cada dois anos.

A coordenadora do setor do Cadastro Único, Daniele Ermida, destaca que a atualização é uma medida simples, mas indispensável para assegurar que os benefícios continuem chegando às famílias que deles necessitam. “É muito importante que as famílias mantenham seus dados sempre atualizados. Qualquer mudança, faz-se necessária uma nova atualização do Cadastro Único, mesmo que ainda não tenha completado 48 meses da última atualização. Isso evita bloqueios e garante a continuidade do acesso aos programas sociais”, explica.

Além de possibilitar o acesso a benefícios, o CadÚnico é uma ferramenta estratégica para o planejamento e a execução das políticas públicas nas esferas municipais, estaduais e federais, permitindo que os recursos sejam direcionados de forma mais eficiente para quem realmente precisa.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, ressalta a importância do cadastro para fortalecer a rede de proteção social do município. “É fundamental que as famílias mantenham seus dados atualizados, pois ele é o principal instrumento de identificação e caracterização socioeconômica utilizado pelas políticas públicas. No âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas), o CadÚnico é a porta de entrada para diversos programas, benefícios e serviços socioassistenciais. A atualização cadastral garante o acesso aos direitos, fortalece a proteção social e permite que as ações governamentais cheguem a quem realmente necessita.”, afirma.

Como atualizar

Devem procurar atendimento as famílias que realizaram o cadastro há mais de dois anos, que receberam notificação para atualização cadastral ou que passaram por qualquer mudança em sua realidade familiar. A recomendação também vale para quem deseja verificar a situação do cadastro ou obter informações sobre os programas vinculados ao CadÚnico.

Para atualizar o Cadastro Único, o responsável familiar deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo da sua residência. É necessário apresentar documentos de identificação de todos os integrantes da família, como CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, além de comprovante de residência atualizado. Lembrando que todos os documentos precisam ser originais, não atualizamos com cópias ou fotos pelo celular. O atendimento é gratuito.