Vitreófago é o mais moderno para vitrectomia, procedimento de alta complexidade - Foto: Divulgação/HSJB

Vitreófago é o mais moderno para vitrectomia, procedimento de alta complexidadeFoto: Divulgação/HSJB

Publicado 08/06/2026 13:40

Volta Redonda - O Hospital São João Batista, unidade da rede municipal de saúde de Volta Redonda, realizou nesta semana, pela primeira vez, cirurgias usando o novo vitreófogo no Centro Cirúrgico da unidade. O investimento foi de cerca de R$ 1 milhão para aquisição do equipamento, que é considerado o mais moderno para realizar cirurgia de vitrectomia – procedimento de alta complexidade indicado para tratar doenças de retina e do vítreo, como descolamento da retina, hemorragia vítrea e complicações da diabetes.

De acordo com o doutor André Luiz, que coordena a equipe de oftalmologia da unidade, a chegada do aparelho, que tem um laser acoplado, amplia a capacidade de atendimento e a segurança dos pacientes.

“Estamos falando de tecnologia de ponta, que antes só era encontrada em grandes centros. Agora nossos pacientes têm acesso e esse tratamento aqui no Hospital São João Batista”, destacou o médico.

Ele detalha, ainda, que a vitrectomia remove o humor vítreo, gel que preenche o olho, para tratar problemas na retina, e com o novo vitreófogo o procedimento fica mais rápido, preciso e com menor risco de complicações. O novo equipamento permite cortes mais finos e aspiração controlada, preservando melhor a estrutura do olho.

O investimento faz parte de modernização do Centro Cirúrgico do HSJB. A expectativa é reduzir a fila de espera por cirurgias de retina e evitar que pacientes precisem se deslocar para capital.

“O vitreófogo é mais um equipamento moderno que se junta aos já adquiridos pelo hospital para ampliar e melhorar o atendimento à população. Como ele, conseguiremos avançar ainda mais no atendimento à população, inclusive com os mutirões de cirurgias realizados aos fins de semana, além de contribuir para o novo São João Batista, que está sendo reformado e ampliado”, afirmou o diretor-geral do HSJB e vice-prefeito, Sebastião Faria.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, a modernização da saúde é uma das prioridades do governo. “Desde que reassumimos a gestão, fizemos um trabalho de recuperação da saúde, incluindo parceiros importantes, que nos ajudaram a reabrir as portas do São João Batista e, em breve, vamos entregar um hospital mais amplo, mais confortável, beneficiando quem mais precisa.”