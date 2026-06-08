Vitreófago é o mais moderno para vitrectomia, procedimento de alta complexidadeFoto: Divulgação/HSJB
Hospital São João Batista ganha equipamento moderno para cirurgias de retina
Adquirido por cerca de R$ 1 milhão, Vitreófago é o mais moderno para vitrectomia, procedimento de alta complexidade
Hospital São João Batista ganha equipamento moderno para cirurgias de retina
Adquirido por cerca de R$ 1 milhão, Vitreófago é o mais moderno para vitrectomia, procedimento de alta complexidade
Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda alcança a marca de 2,5 mil pacientes atendidos pelo SUS
Programa da Secretaria Municipal de Saúde agiliza diagnósticos e tratamentos de câncer, garantindo mais qualidade de vida e esperança aos pacientes
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, realiza mais de 2,8 mil cirurgias em 2026
Unidade da rede pública municipal superou número de procedimentos no mesmo período do ano passado, quebrando mais um recorde e beneficiando mais usuários do SUS
Prefeitura de Volta Redonda manterá serviços essenciais no feriado prolongado de Corpus Christi
Atividades como manutenção e coleta de lixo serão mantidos, e funcionamento de unidades de emergência em saúde e espaços de lazer estarão abertos para a população
Prefeitura de Volta Redonda promove ações de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa
Programação acontece ao longo do mês e terá como destaque a Caminhada Violeta, marcada para o dia 15, na Vila Santa Cecília
Ordem Pública promove capacitação sobre segurança no trânsito em empresas de Volta Redonda
Palestras alcançam 114 colaboradores e reforçam a importância da adoção de atos seguros para evitar acidentes
Memorial Zumbi inicia comemorações pelos 36 anos com reabertura de biblioteca e apresentação cultural em Volta Redonda
Programação especial segue durante todo o mês de junho com cinema, festa temática, tour afro-pedagógico, música e atividades voltadas à valorização da cultura afro-brasileira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.