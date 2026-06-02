Programação especial segue durante todo o mês de junho com cinema, festa temática, tour afro-pedagógico, música e atividades voltadas à valorização da cultura afro-brasileira - Foto: Divulgação/SMC

Programação especial segue durante todo o mês de junho com cinema, festa temática, tour afro-pedagógico, música e atividades voltadas à valorização da cultura afro-brasileiraFoto: Divulgação/SMC

Publicado 02/06/2026 16:42

Volta Redonda - O Memorial Zumbi dos Palmares iniciou, na noite dessa segunda-feira (1º), as comemorações pelos seus 36 anos de história em Volta Redonda. A abertura da programação contou com a reabertura da Biblioteca Sérgio Alves Zacarias, espaço dedicado à literatura afro-brasileira, além da apresentação do grupo Jongo Di Volta.

As celebrações seguem durante todo o mês de junho, com uma programação diversificada que inclui exibição de documentários, apresentações culturais, shows, atividades educativas e festas temáticas, reforçando o papel do Memorial Zumbi como espaço de preservação da memória, valorização da cultura negra e promoção da igualdade racial.

Mestre Geraldinho, do grupo Jongo Di Volta, ressaltou a importância do Memorial Zumbi para a cultura afro-brasileira em Volta Redonda.

“São 36 anos de história, projetos e de muitas gerações que passaram pelo Memorial Zumbi. É um momento de celebrar tudo o que esse espaço representa para a preservação da nossa cultura e também as mudanças e projetos que estão sendo construídos para o futuro. Parabenizo o secretário Anderson, a coordenadora Renata Ferreira e todos que contribuem para essa importante trajetória”, destacou.

“O Memorial Zumbi é um espaço de resistência, memória e luta. Celebrar esses 36 anos representa uma grande conquista para todos nós. Ao longo dessa trajetória, temos contribuído para o fortalecimento da cultura afro-brasileira, para o resgate da nossa história e para o enfrentamento ao racismo. Preparamos uma programação que reúne música, educação, rodas de conversa e atividades culturais porque acreditamos que preservar nossa essência é fundamental para manter viva essa luta e ampliar o diálogo com a sociedade”, destacou a coordenadora do Memorial Zumbi, Renata Ferreira.

“O aniversário de 36 anos do Memorial Zumbi representa a força e a importância desse espaço para a preservação da memória e da cultura afro-brasileira em Volta Redonda. A programação foi construída para valorizar nossas raízes, promover conhecimento e aproximar cada vez mais a população das manifestações culturais que fazem parte da nossa identidade”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Biblioteca ganha novos equipamentos e acervo ampliado

A reabertura da Biblioteca Sérgio Alves Zacarias marcou um dos momentos mais importantes da noite. O espaço foi totalmente equipado por meio do programa “Portas para o Saber nos Municípios”, desenvolvido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Com estrutura renovada, novos equipamentos e ambiente adequado para leitura e pesquisa, a biblioteca fortalece sua missão de promover o acesso à literatura afro-brasileira e ampliar as oportunidades de conhecimento para estudantes, pesquisadores e toda a comunidade.

Programação continua ao longo do mês

A programação comemorativa pelos 36 anos do Memorial Zumbi terá continuidade no dia 15 de junho, às 14h, com o Cine Zumbi Especial. Na ocasião será exibido o documentário “Narrativas das Negritudes do Sul Fluminense”, produzido por alunos do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) de Pinheiral. A produção audiovisual aborda temas como racismo, identidade negra, direito à cidadania e preservação da cultura quilombola. Por meio de entrevistas e registros audiovisuais, os estudantes deram voz a lideranças e personagens que protagonizam lutas diárias em defesa dos territórios quilombolas, da resistência cultural e da ampliação de políticas públicas.

Já no dia 21 de junho, a partir das 11h, o Memorial Zumbi receberá a 2ª edição da Festa Junina Black. Além das tradicionais comidas típicas, o evento contará com atrações culturais que incluem forró, xote, MPB e samba, entre outras atividades. Um dos destaques será o casamento junino coletivo, iniciativa que busca resgatar a autoestima de mulheres pretas que, ao longo da vida, muitas vezes não tiveram a oportunidade de participar das tradicionais quadrilhas juninas por questões relacionadas ao racismo e à exclusão social.

Encerrando a programação comemorativa, no dia 23 de junho, a partir das 9h, será realizado o Tour Afro-Pedagógico com a participação de estudantes das redes pública e particular de ensino em uma imersão na história da população negra e na cultura afro-brasileira. Na sequência, acontecerá mais uma edição do projeto Conexão Consciente, em parceria com a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), reunindo apresentações de Hip-Hop e capoeira.