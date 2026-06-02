Representando o prefeito Neto, secretária municipal de Planejamento esteve presente nas discussões sobre a elaboração do orçamento estadual do próximo ano - Foto: Erick Quintanilha/Alerj

Representando o prefeito Neto, secretária municipal de Planejamento esteve presente nas discussões sobre a elaboração do orçamento estadual do próximo anoFoto: Erick Quintanilha/Alerj

Publicado 02/06/2026 14:10

Volta Redonda - O município de Volta Redonda participou da audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) para debater o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. O encontro, realizado nessa segunda-feira, dia 1º, no plenário da Alerj, reuniu prefeitos, representantes municipais e parlamentares para discutir prioridades e sugestões que poderão contribuir para a elaboração do orçamento estadual do próximo ano.

Representando o prefeito Antonio Francisco Neto, a secretária municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão, Cora Peixoto, participou das discussões e acompanhou a apresentação das demandas dos municípios fluminenses.

A audiência foi conduzida pelo presidente da Alerj, deputado estadual Douglas Ruas, e contou com a participação do presidente da Comissão de Orçamento da Casa, deputado estadual Gustavo Tutuca, além de outras autoridades estaduais e municipais.

Durante o encontro, os gestores municipais apresentaram demandas relacionadas à saúde, infraestrutura, conservação de rodovias estaduais, incentivos fiscais e investimentos para o desenvolvimento regional. De acordo com a Alerj, a audiência foi considerada histórica por abrir, pela primeira vez, espaço para a participação direta dos prefeitos na discussão das emendas ao orçamento estadual.

A iniciativa busca aproximar o Legislativo das administrações municipais e construir uma peça orçamentária mais alinhada às necessidades das cidades fluminenses. A LDO estadual de 2027 está sendo discutida em um cenário de déficit projetado de aproximadamente R$ 13 bilhões, com receita estimada em R$ 120 bilhões e despesas de R$ 133 bilhões.

Entre os principais temas debatidos, os prefeitos defenderam mudanças nos repasses estaduais para a saúde. Atualmente, os municípios recebem valores que partem de R$ 1 milhão, mas a proposta apresentada durante a audiência prevê a criação de um piso mínimo de R$ 3 milhões por município, além da definição de um calendário fixo para os pagamentos.

Outra demanda destacada foi a ampliação dos recursos destinados à manutenção das rodovias estaduais. Segundo o presidente da Associação Estadual de Municípios do Rio de Janeiro (Aemerj) e prefeito de Resende, Tande Vieira, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) necessitaria de cerca de R$ 700 milhões por ano para garantir a conservação adequada da malha viária estadual.

Para a secretária municipal Cora Peixoto, “a abertura desse espaço para que os municípios possam apresentar suas demandas e contribuir diretamente com a elaboração das diretrizes orçamentárias é fundamental. Essa aproximação fortalece a gestão pública, permite que as necessidades locais sejam ouvidas e aumenta as possibilidades de que os investimentos estaduais estejam alinhados às prioridades da população”.

A presença de Volta Redonda no debate demonstra o compromisso da administração municipal em acompanhar as discussões sobre o planejamento orçamentário do estado e defender os interesses do município na busca por mais investimentos e melhorias para a cidade.