A unidade da rede municipal de ensino passou por melhorias promovidas pela administração municipal - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

A unidade da rede municipal de ensino passou por melhorias promovidas pela administração municipalFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 01/06/2026 15:43

Volta Redonda - Cerca de 200 pessoas, entre alunos, pais e responsáveis, profissionais de educação, autoridades, lideranças comunitárias e comunidade escolar em geral, participaram na manhã desta segunda-feira (01/06) da entrega da obra de revitalização da Escola Municipal Pernambuco, no bairro Retiro, em Volta Redonda. A unidade da rede municipal de ensino passou por melhorias promovidas pela administração municipal, que representaram um total de R$ 686.805,94 investidos.

O local recebeu diversos serviços, que incluíram troca de revestimentos; reforma de banheiros, salas e refeitório; troca de esquadrias; troca de forro; reforma do pátio externo (com colocação de piso emborrachado); reconstrução dos muros externos; e troca de alambrado da quadra. Também foi feita a revitalização da sala de balé (instalação de espelhos e barras) e pintura geral da unidade escolar, entre outras ações.

Regina Aparecida Fernandes Nunes, mãe do jovem Arthur Fernandes, aluno do 5º ano do ensino fundamental, conta que a reforma transformou o espaço da escola, tornando o ambiente mais acolhedor e mais amplo. “Melhorou muito, o lazer, o descanso, por ser uma escola de tempo integral, precisava de mais espaço para as crianças. O Arthur ficou mais motivado para estudar.”

“Eu gostei mais da quadra, porque podemos praticar mais esporte, brincar, bem legal”, acrescentou animado, o jovem Arthur, que faz parte dos 105 estudantes dos anos iniciais (1º ao 5º) do ensino fundamental atendidos pela unidade, que funciona em tempo integral e conta com projetos como Leitura, Ballet Educação, Ginástica Artística, Dança, Tênis e Quickbox.

Cerimônia

A cerimônia de inauguração contou, logo no início, com apresentações musical e de poema por parte de alunos, que também entregaram desenhos ao prefeito Antonio Francisco Neto, com imagens das melhorias executadas no colégio que eles mais gostaram. Logo em seguida, a diretora-geral da escola, Luciana Fejolo Corsini Borges, fez os agradecimentos a todos os envolvidos nas melhorias da unidade.

“Essa revitalização trouxe um ambiente mais adequado aos alunos, salas de aula mais confortáveis com instalação de mais ventiladores. A instalação de mais e novos banheiros melhorou, principalmente, por sermos uma escola em tempo integral”, disse Luciana, ao lado de autoridades e representantes da Secretaria Municipal de Educação presentes na mesa de abertura.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, falou sobre a importância do momento. “Logo após eu ser empossado como secretário, o vereador Betinho Albertassi me convidou para conhecer a escola e vimos que a infraestrutura precisava de melhorias em relação ao conforto e instalações. Mas também vimos motivação e dedicação dos profissionais. Isso nos animou a ir atrás de melhorias, falar com o prefeito Neto para realizarmos essa obra. Atualmente são mais de 10 escolas sendo reformadas e temos como projeto transformar todas”, afirmou Osvaldir, que aproveitou para dar uma boa notícia à comunidade escolar:

“A Escola Pernambuco está no primeiro lote de 10 escolas-protótipo para receber ar-condicionado. A parte elétrica está pronta e em processo de licitação a construção da subestação de energia. Em breve, os alunos e profissionais contarão com ar-condicionado nas salas. É um compromisso do prefeito todas estarem climatizadas.”

Em seguida foi a vez de autoridades presentes à mesa de abertura falarem com o público presente, entre elas, os vereadores Rodrigo Furtado, Zoinho e Betinho Albertassi, que enviou requerimento ao perfeito solicitando melhorias na unidade.

“Sou padrinho dessa escola e quando vi a situação, peguei o projeto e falei com Osvaldir. Hoje temos uma sala de balé estruturada, salas de aula melhores. Obrigado ao prefeito Neto, que nos recebe com carinho e atende às nossas solicitações, obrigado ao deputado Munir Neto, por ajudar em melhorias como essa e outras junto ao Estado. É muito bom ver a alegria no rosto dos pais e perceber que as crianças estão sendo bem cuidadas”, afirmou Betinho Albertassi.

“Hoje, como deputado e presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), fico feliz de ver a felicidade das crianças. Agora tem mais qualidade para os alunos estudarem, para os professores darem aula. Volta Redonda é referência na educação e em outras áreas para o país. Fico feliz pelo avanço da educação, é isso que o povo queria e é o que o prefeito Neto faz”, ressaltou o deputado estadual Munir Neto, também presente na cerimônia.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu pelos desenhos recebidos das crianças e confirmou mais melhorias para alunos e profissionais da unidade. “A burocracia no setor público é grande, mas, em breve, o ar-condicionado será instalado. Também vamos comprar tênis novos para os alunos, apesar de não estar previsto para este ano no kit do uniforme. E as novas mesas para os professores temos em estoque e vamos mandar para cá”, afirmou Neto.

“Quero agradecer à Câmara Municipal, ao Betinho Albertassi, que está de parabéns, a reivindicação foi mais do que justa. Agradecer ao deputado Munir, que nos tem ajudado e estarmos com escolas recebendo obras, estamos pagando salários dos funcionários em dia. E parabéns aos profissionais da escola, todos aqueles que ajudam a cidade. A educação de Volta Redonda é referência no país graças aos profissionais. E obrigado aos pais que confiaram seus filhos a esses profissionais”, acrescentou o prefeito, que participou da execução do hino nacional ao final da solenidade.