O ponto alto da Semana Juventude Empreendedora foi a palestra do ex-judoca e medalhista olímpico Flávio Canto, realizada com o apoio do Sesc-RJ e da Fecomércio-RJFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Semana da Juventude Empreendedora de Volta Redonda alcança mais de 500 jovens
Incluindo palestra com medalhista olímpico Flávio Canto, iniciativa levou atividades e ações voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional
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