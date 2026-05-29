O ponto alto da Semana Juventude Empreendedora foi a palestra do ex-judoca e medalhista olímpico Flávio Canto, realizada com o apoio do Sesc-RJ e da Fecomércio-RJ - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

O ponto alto da Semana Juventude Empreendedora foi a palestra do ex-judoca e medalhista olímpico Flávio Canto, realizada com o apoio do Sesc-RJ e da Fecomércio-RJFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 29/05/2026 15:41

Volta Redonda - A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda concluiu nesta sexta-feira (29) a Semana da Juventude Empreendedora – iniciativa que promoveu uma programação diversificada voltada à conexão dos jovens com o mercado de trabalho e o empreendedorismo. No total foram mais de 500 jovens alcançados com atividades, palestras e ações voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional.

O ponto alto da Semana Juventude Empreendedora foi a palestra do ex-judoca e medalhista olímpico Flávio Canto, realizada com o apoio do Sesc-RJ e da Fecomércio-RJ. O encontro reuniu cerca de 200 pessoas no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior, no bairro Laranjal, em que o atleta compartilhou sua trajetória de vida e incentivou os participantes a acreditarem no potencial transformador da educação, do esporte e da dedicação.

“Foi um momento incrível, de troca, inspiração e conversa sobre oportunidades, empreendedorismo, superação e futuro. Tenho certeza que foi uma experiência transformadora para todo mundo que quer aprender, crescer e fazer acontecer”, disse Flávio Canto.

A programação contou ainda com ações em escolas públicas, onde os estudantes tiveram acesso a líderes e profissionais de diferentes empresas e instituições, que levaram seus conhecimentos sobre comércio de desenvolvimento econômico da cidade, experiências sobre negócios, tecnologia e empreendedorismo, entrevista de emprego, preparação profissional e desafios da entrada no mercado de trabalho, entre outros temas.

"A Semana da Juventude Empreendedora foi construída para mostrar aos nossos jovens que existem muitas possibilidades de futuro. Nosso objetivo é despertar sonhos, mas principalmente mostrar que eles podem ser transformados em projetos de vida", afirmou o secretário da Juventude, Munir Filho.

"Foi muito gratificante acompanhar o envolvimento dos jovens em cada atividade da programação. As palestras, visitas técnicas e momentos de troca mostraram que existe um grande potencial sendo desenvolvido em nossa cidade. Quando oferecemos acesso ao conhecimento, inspiração e experiências práticas, ajudamos a construir caminhos para que esses jovens possam acreditar nos seus sonhos e transformar projetos em realidade", ressaltou o subsecretário da Sejuv, Sergio Loureiro.

As instituições de ensino participantes foram: Universidade Cruzeiro do Sul, Colégio Estadual (CE) Barão de Mauá, Instituto de Educação Professor Manuel Marinho (IEPMM), CE Rio Grande do Sul, CIEP 053 Doutor Nelson dos Santos Gonçalves, CE Presidente Roosevelt, CE Santos Dumont, CE Piauí Brasil-França, CIEP 293 Walmir de Freitas Monteiro, CE Brasília, CE Rio Grande do Sul, CIEP 484 Toninho Marques, CE Rio Grande do Norte, CE Acácia Amarela, CE Pedro Magalhães e CE Rio de Janeiro.

As visitas a empresas e iniciativas privadas contou com a participação de: CDL Jovem, Embeddo Computação Aplicada, Instituto Educacional Radeane, Ecocity Energia Solar, Instituto Xavier, Blue Finance Planejamento Financeiro Pessoal, D’ferenza Panni e Café, Quintal Radical, Paraíso dos Doces, Agência Arigó Comunicação e Marketing, Shopping do Mármore e Fit Delivery.