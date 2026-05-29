Pacientes falam sobre atendimento recebido na unidade, que concentra consultas, exames e reabilitação, agilizando tratamento - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Pacientes falam sobre atendimento recebido na unidade, que concentra consultas, exames e reabilitação, agilizando tratamentoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 29/05/2026 13:39

Volta Redonda - O Centro Cardiológico Camilo Riker Furtado, localizado no bairro Aterrado, em Volta Redonda, completa, nesta sexta-feira (29), três anos atendendo a população, atuando como referência para pacientes com problemas cardíacos atendidos pela rede pública municipal. Um dos beneficiados é Reginaldo Ribeiro, morador do bairro Niterói, que chegou à unidade há aproximadamente um ano, encaminhado pelo Hospital São João Batista (HSJB), e elogia o atendimento recebido.

“Há cerca de dois anos sofri um infarto, precisei passar por um procedimento e hoje estou sendo cuidado pelo Centro Cardiológico. Quando cheguei aqui, gostei do ambiente, tudo muito organizado, desde a recepção, as pessoas que nos atendem. A estrutura do Centro Cardiológico é excelente e quero parabenizar pelos três anos que o centro está atendendo os moradores de Volta Redonda”, disse Reginaldo.

O Centro Cardiológico foi projetado para centralizar consultas, exames e reabilitação, agilizando o atendimento ao permitir que os pacientes realizem alguns exames no mesmo dia da consulta. Isso elimina a necessidade de agendamentos separados ou possibilita que sejam feitos imediatamente após a consulta, como ocorre com a fisioterapia de reabilitação cardíaca.

“Esse é o diferencial do Centro Cardiológico. Temos teste de esteira, eletrocardiograma, ecocardiograma e reabilitação cardíaca. Antigamente os pacientes iam para outros locais para fazer os exames e retornavam. Com o acesso aos exames aqui, nós podemos identificar com mais agilidade a doença do paciente, porque há uma comunicação entre todos os profissionais. Isso ajuda também a iniciar o tratamento precoce. Um ganho imenso para a cidade, para a população, os pacientes diminuíram muito a ida ao pronto-socorro, a taxa de internação dos pacientes cardiopatas diminuiu muito”, explica a cardiologista Tatiana Paiva.

Além disso, todos os pacientes passam por acolhimento realizado por técnicas de enfermagem antes das consultas, que inclui aferição da pressão arterial e hemoglicoteste (medição dos níveis de glicose no sangue).

Marli de Oliveira, moradora do Jardim Cidade do Aço, elogia o atendimento recebido. Atualmente ela faz reabilitação cardíaca no Centro Cardiológico e conta sobre sua evolução, após sofrer um acidente e ter dificuldades para andar.

“Cheguei aqui praticamente sem andar, porque eu caí de uma altura de pouco mais de três metros. Eu já tinha um problema na lombar, no ciático, tenho stent também. Fiquei 40 dias sem andar no início e fui encaminhada para o Centro Cardiológico. No início eu vim com o andador, depois passei para a bengala, e agora estou sem precisar de apoio. Estou muito feliz, porque depois que comecei a fazer reabilitação aqui, melhorei, estou quase 100%”, conta Marli, que não conhecia o Centro Cardiológico internamente e agora elogia o bom atendimento da unidade. “As meninas atendem muito bem. Só tenho que agradecer.”

Programação especial do aniversário

Para celebrar os três anos de atendimento à população de Volta Redonda, a equipe do Centro Cardiológico Camilo Riker Furtado promoveu durante a semana uma série de palestras. Abordando temas como “Movimento é vida”, com o educador físico Thairone; “Tabagismo”, com a Drª Lena Erickson; “Checklist do coração (Controle de hipertensão)”, com a cardiologista Mariana Larcher; “AVC”, com a fisioterapeuta Rosane Cunha e a nutricionista Nívea Maria; “Mitos e Verdades”, com a nutricionista Jéssyka Barbosa; “A importância da Reabilitação Cardíaca”, com a fisioterapeuta Danielle; e uma palestra com a endocrinologista Walkiria.

De acordo com a coordenação da unidade, além do cardiologista, agora o paciente conta com a endocrinologista e uma nutricionista, que chegou ao centro cardiológico este ano.

Atendimentos

Um levantamento da unidade aponta que nesses três anos foram realizados 79.217 atendimentos, sendo 53.158 consultas com cardiologista. O número de exames realizados no período foi de 72.567, entre eletrocardiogramas, testes de esforço, Holter 24h e Mapa.

“O espaço conta com uma estrutura moderna e trata de um dos problemas de saúde mais recorrentes no país, com um trabalho de forma integrada, ajudando a salvar vidas”, afirma a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.

“São quase 80 mil atendimentos em apenas três anos, mostrando o quanto a rede pública de Volta Redonda vem avançando e investindo cada vez mais para que continue a ser referência no país”, acrescentou o prefeito Antonio Francisco Neto.