Espaço histórico-cultural, na Vila Santa Cecília, terá shows, apresentações culturais e festas temáticasFoto: Arquivo/Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Memorial Zumbi, em Volta Redonda, prepara programação especial para celebrar seus 36 anos
Espaço histórico-cultural, na Vila Santa Cecília, terá shows, apresentações culturais e festas temáticas, além da exibição de um documentário e a realização de ações educacionais
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Volta Redonda reúne mais de 40 municípios do estado para debater a Educação Especial
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Espaço das Artes Zélia Arbex, em Volta Redonda, recebe exposição com obras da atriz Vanessa Gerbelli nesta sexta-feira (29)
Ela e o também artista plástico João Bosco Millen vão expor seus trabalhos coletivamente, por meio de iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, até dia 19/6
Prefeitura de Volta Redonda anuncia construção de mais de mil moradias em adesão à Campanha da Fraternidade 2026
Unidades do programa Minha Casa, Minha Vida serão construídas nos bairros Açude 4, Roma e Belmonte, além da conclusão do conjunto habitacional no Morada do Campo
Circuito da Saúde promove acolhimento, atividades, serviços e informação para a população na UBSF Verde Vale, em Volta Redonda
Evento da Unidades Básica de Saúde da Família em parceria com Equipe eMulti reuniu profissionais de diversas áreas para atendimento mais acessível aos moradores da região
Prefeitura de Volta Redonda forma 22 alunos em curso de Introdução à Segurança do Trabalho para PCDs
Capacitação promovida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência preparou participantes para atuar com mais segurança, autonomia e inclusão no mercado de trabalho
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