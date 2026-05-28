Espaço histórico-cultural, na Vila Santa Cecília, terá shows, apresentações culturais e festas temáticas - Foto: Arquivo/Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Espaço histórico-cultural, na Vila Santa Cecília, terá shows, apresentações culturais e festas temáticasFoto: Arquivo/Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 28/05/2026 16:51

Volta Redonda - O Memorial Zumbi, em Volta Redonda, irá completar 36 anos na próxima segunda-feira, dia 1º de junho, e está preparando uma programação especial para celebrar a data em grande estilo. Durante todo o mês de junho, o espaço histórico-cultural receberá shows, apresentações culturais e festas temáticas, além da exibição de um documentário e a realização de ações educacionais.

“Será uma programação de muita representatividade. Receberemos muitos alunos, faremos vários momentos de tour afropedagógico com estudantes das redes pública e privada do município, além de alunos de fora da cidade. Isso muito nos alegra, porque mostra verdadeiramente a importância de um equipamento cultural afro como é o Memorial Zumbi”, destacou a coordenadora do Memorial Zumbi, Renata Ferreira.

“E nesse 36º aniversário estaremos com o espaço de uma certa forma repaginado, com projetos interessantes, recebendo equipamentos novos, o espaço está se modernizando, e pra nós é um prazer receber a população para comemorar os 36 anos de memória, história e resistência, que é o que conta o Memorial Zumbi”, afirma o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Programação

As comemorações dos 36 anos do Memorial Zumbi terão início no dia 1º de junho, a partir das 19h, com a Reabertura da Biblioteca Sérgio Alves Zacarias, espaço dedicado à literatura afro-brasileira e que presta homenagem a Sérgio Alves Zacarias, defensor da igualdade racial no município. No mesmo dia, o espaço também receberá a apresentação do grupo Jongo Di Volta.

No dia 15 de junho, às 14h, teremos o Cine Zumbi Especial, com a apresentação do documentário “Narrativas das Negritudes do Sul Fluminense”, produzido pelos alunos do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) de Pinheiral. A produção audiovisual aborda questões urgentes que impactam a comunidade negra, como racismo, identidade negra, direito à cidade e preservação da cultura quilombola. Por meio de entrevistas e registros audiovisuais, os estudantes buscaram dar voz às lideranças e personagens que protagonizam essas lutas diárias, ampliando o debate sobre políticas públicas, resistência cultural e defesa dos territórios quilombolas.

Já no dia 21 de junho, a partir das 11h, o Memorial Zumbi irá receber a 2ª edição da Festa Junina Black. Além das tradicionais comidas típicas, o evento será um pouco diferente dos tradicionais arraiais, contando, inclusive, com forró, xote, MPB (Música Popular Brasileira) e samba, entre outras novidades, como um grande casamento de festa junina, que tem por objetivo, segundo a Renata, resgatar a autoestima de uma geração de mulheres pretas que nunca foram ou dançaram quadrilha porque não tinham par, por simplesmente serem pretas.

Fechando a programação, no dia 23, a partir das 9h, o evento contará com o Tour Afro-Pedagógico com grupos de alunos das escolas das redes pública e particular de ensino, conhecendo um pouco da história da população negra e da cultura afro-brasileira, passando por todas as suas vertentes. Na sequência, será realizado mais uma edição do projeto Conexão Consciente, com muito Hip-Hop, e a apresentação de Capoeira.