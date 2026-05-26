Evento da Unidades Básica de Saúde da Família em parceria com Equipe eMulti reuniu profissionais de diversas áreasFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Circuito da Saúde promove acolhimento, atividades, serviços e informação para a população na UBSF Verde Vale, em Volta Redonda
Evento da Unidades Básica de Saúde da Família em parceria com Equipe eMulti reuniu profissionais de diversas áreas para atendimento mais acessível aos moradores da região
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Prefeitura de Volta Redonda forma 22 alunos em curso de Introdução à Segurança do Trabalho para PCDs
Capacitação promovida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência preparou participantes para atuar com mais segurança, autonomia e inclusão no mercado de trabalho
Prefeito Neto anuncia nova antecipação da primeira parcela do 13º dos servidores
Após informar o dia 12 de junho como data para pagamento, chefe do Executivo anunciou que cerca de 13,5 mil servidores serão beneficiados no dia 10/6. Será pago total de aproximadamente R$ 30 milhões
Volta Redonda realiza 5ª Conferência Livre dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes na quinta-feira (28)
Evento será no Clube Comercial e reunirá sociedade civil e poder público para debater políticas de proteção integral à infância e adolescência
Saae de Volta Redonda moderniza visual da conta de água para trazer mais transparência aos usuários
Novo modelo atende à Lei Complementar Federal nº 214/2025 e terá layout mais organizado, moderno e sem custo adicional para a população
Volta Redonda reúne profissionais e sociedade para reforçar importância do acolhimento familiar
II Seminário sobre Família Acolhedora, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, visou ampliar o debate, fortalecer a rede de proteção e sensibilizar sobre o papel do serviço
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