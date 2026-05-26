Evento da Unidades Básica de Saúde da Família em parceria com Equipe eMulti reuniu profissionais de diversas áreas - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Evento da Unidades Básica de Saúde da Família em parceria com Equipe eMulti reuniu profissionais de diversas áreasFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 26/05/2026 15:44

Volta Redonda - Saúde, bem-estar, lazer e diversão. Assim foi a manhã de usuários da Unidades Básica de Saúde da Família (USBF) Verde Vale, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, durante a realização do Circuito da Saúde – iniciativa da unidade em parceria com a Equipe eMulti da SMS. O evento reuniu profissionais de diferentes áreas para oferecer orientações, acolhimento e atividades educativas à população de forma dinâmica e acessível.

Dona Conceição, mais conhecida como Baiana pelos amigos, fez questão de participar e demonstrou animação durante as atividades. “Moro aqui pertinho e vim pra me divertir, ouvir música. As meninas daqui são excelentes, atendem bem a gente. E sempre tem atividades para nós (terceira idade). Esse evento é importante, porque muita gente só sai de casa quando tem evento. E agora, perto da época de São João, logo vai ter quadrilha para nos divertirmos.”

Ela e toda uma população do Verde Vale e de regiões próximas aproveitaram para receber orientações sobre alimentação saudável, prática de atividades físicas, qualidade de vida, autocuidado e preservação do meio ambiente, com destaque para a importância de hábitos sustentáveis para a saúde da população.

O Circuito da Saúde também contou com diversas atrações de entretenimento e lazer para a comunidade, como aulão de dança, bazar solidário e a participação do caminhão Brinquedolândia, garantindo momentos de lazer e integração para as crianças e famílias presentes, que também aproveitaram a distribuição de pipoca e algodão doce.

A coordenadora da Equipe eMulti, Nathália Santos, explica que o evento foi planejado como um encontro de diversas secretarias da administração municipal, promovendo um trabalho intersetorial.

“Convidamos as secretarias de Meio Ambiente (SMMA), de Assistência Social (Smas), da Juventude (Sejuv), o CDI, que é o Centro de Doenças Infecciosas, e o Centro de Controle de Zoonoses, que apresentaram alguns animais. Trouxemos a integralidade da saúde, informação para a população, para não tratar a saúde de uma forma rígida, queremos diversidade, porque isso também faz parte da saúde”, explica Nathália.

Para a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, a iniciativa reforça a importância do trabalho multiprofissional na atenção primária. “É uma ótima oportunidade de promovermos educação em saúde, fortalecimento dos vínculos com a comunidade e incentivo à participação popular nas ações de cuidado e promoção da saúde.”