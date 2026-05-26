Novo pagamento está previsto para o próximo dia 10/06Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Prefeito Neto anuncia nova antecipação da primeira parcela do 13º dos servidores
Após informar o dia 12 de junho como data para pagamento, chefe do Executivo anunciou que cerca de 13,5 mil servidores serão beneficiados no dia 10/6. Será pago total de aproximadamente R$ 30 milhões
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Evento será no Clube Comercial e reunirá sociedade civil e poder público para debater políticas de proteção integral à infância e adolescência
Saae de Volta Redonda moderniza visual da conta de água para trazer mais transparência aos usuários
Novo modelo atende à Lei Complementar Federal nº 214/2025 e terá layout mais organizado, moderno e sem custo adicional para a população
Volta Redonda reúne profissionais e sociedade para reforçar importância do acolhimento familiar
II Seminário sobre Família Acolhedora, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, visou ampliar o debate, fortalecer a rede de proteção e sensibilizar sobre o papel do serviço
Escola de Hipismo de Volta Redonda conquista medalha de ouro na 4ª etapa da Liga Estadual
Além do primeiro lugar, EMHVR subiu outras nove vezes no pódio durante competição disputada nesse fim de semana no Centro Hípico Herdade das Palmas, em Paulo de Frontin-RJ
Creas de Volta Redonda já realizou mais de mil atendimentos em 2026 e fortalece proteção social no município
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