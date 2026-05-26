Novo pagamento está previsto para o próximo dia 10/06 - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Novo pagamento está previsto para o próximo dia 10/06Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 26/05/2026 13:39

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, anunciou nesta terça-feira (26) uma nova data para pagamento da primeira parcela do 13º salário do funcionalismo público municipal: dia 10 de junho. Este ano é o quarto consecutivo no qual a prefeitura antecipa o pagamento da metade do 13º para junho.

“Me reuni anteriormente com o Cláudio Franco (secretário de Administração), o Vinícius Arbach (secretário de Fazenda) e o Carlos Macedo (secretário de Estratégia Governamental), e havíamos definido o dia 12, Dia dos Namorados. E após mais análises, conseguimos antecipar ainda mais, priorizando beneficiar o nosso servidor”, frisou o prefeito.

A reorganização financeira, gestão fiscal e incremento de recursos – como o aporte de cerca de R$ 40 milhões do Banco Itaú para continuar administrando a folha de pagamento do funcionalismo – contribuíram para que a administração municipal conseguisse essa antecipação da parcela do 13º salário que, segundo a Secretaria Municipal de Administração (SMA), vai injetar na economia da cidade e região cerca de R$ 30 milhões, que serão pagos a aproximadamente 13.5 mil servidores.

Reajustes e outros benefícios

Além da antecipação do 13º por quatro vezes seguidas, a atual gestão do prefeito Neto também concedeu aos servidores municipais reajustes salariais consecutivos nos últimos anos: em 2026, foram concedidos 6,7% para quem ganhava a base do salário mínimo nacional e 4,26% às demais faixas (seguindo a inflação); 5% em 2025 (acima da inflação acumulada de fev/2024 e jan/2025); 7% em 2024 (maior que o reajuste do mínimo nacional à época – 6,97%); e 7,42% em 2023.

Os servidores também foram beneficiados, ao longo da atual gestão, com o aumento do valor do auxílio-alimentação (de R$ 250 para R$ 350) e ainda houve a criação da cesta-básica para aposentados e pensionistas no valor de R$ 350,00, equivalente aos servidores da ativa.

“Esses benefícios são fruto de muito trabalho e dedicação das nossas equipes. Principalmente a gestão que tivemos que fazer quando assumimos em 2021, quando encontramos servidores com três folhas sem receber. E contamos com parcerias importantes que nos ajudaram a reorganizar as contas e garantir o pagamento em dia, no mês trabalhado, e melhorar a vida do servidor com responsabilidade fiscal”, frisou o prefeito Antonio Francisco Neto.