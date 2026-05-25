Iniciativa da Casa do Empreendedor do município em parceria com o Sebrae-RJ vai ofertar oficinas sobre finanças e vendas - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Iniciativa da Casa do Empreendedor do município em parceria com o Sebrae-RJ vai ofertar oficinas sobre finanças e vendasFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 25/05/2026 15:36

Volta Redonda - Empreendedores de Volta Redonda poderão participar, nos dias 28 (quinta-feira) e 29 (sexta-feira), da Semana do MEI – iniciativa da Casa do Empreendedor Délio Avellar (equipamento da prefeitura) em parceria com o Sebrae Rio. Serão realizados encontros sobre finanças e vendas, pensados principalmente para os microempreendedores individuais (MEIs), com o objetivo de ofertar conhecimento, promover conexões e possibilitar o impulsionamento de negócios.

Na quinta-feira (28), será ministrada a oficina “Faça fluxo de caixa e saiba para onde vai seu dinheiro”, na qual os participantes aprenderão, de forma simples e prática, como elaborar e organizar um fluxo de caixa, entender para onde o dinheiro está indo, controlar entradas e saídas financeiras e tomar decisões mais conscientes para a saúde financeira do negócio ou da vida pessoal, mesmo sem experiência prévia em gestão financeira.

E na sexta-feira (29), acontece a oficina “Faça o preço certo e não perca dinheiro”. Nela, os participantes terão conhecimentos sobre como calcular o preço correto de produtos e serviços, evitar prejuízos, entender custos, definir margem de lucro e precificar de maneira estratégica para aumentar a sustentabilidade e os resultados do negócio, mesmo sem experiência.

As duas oficinas acontecerão às 19h na sede do Sebrae localizada na Rua 33, nº 187, Vila Santa Cecília. Os interessados em participar devem se inscrever pelo link https://forms.office.com/r/UT0jBRzUfn.

“O Sebrae tem sido um grande parceiro do município e essa é mais uma ótima oportunidade para os empreendedores se qualificarem e se atualizarem. Isso gera mais desenvolvimento para o negócio e para a cidade”, destacou o coordenador da Casa do Empreendedor, Haroldo Fernandes.