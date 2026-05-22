Capacita SUS vai preparar gerentes das unidades de saúde com formação em liderança, planejamento estratégico, inovação e gestão humanizadaFoto: Divulgação/SMS
Volta Redonda inicia programa de qualificação para gestores da Atenção Primária à Saúde
Capacita SUS vai preparar gerentes das unidades de saúde com formação em liderança, planejamento estratégico, inovação e gestão humanizada do atendimento à população
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CER III promove semana de atividades gratuitas para mães de crianças atípicas em Volta Redonda
Evento "Olhar para quem cuida" concluiu programação nesta sexta-feira com atendimento a responsáveis e pacientes, incluindo serviços de saúde, sociais, jurídicos, lazer, entre outros
‘Comida de Verdade’ transforma cuidado em alimento para cerca de 300 famílias atendidas pelos Cras de Volta Redonda
Entrega de cestas, através do Programa de Aquisição de Alimentos, do Governo Federal, leva acolhimento, dignidade e esperança para pessoas em situação de vulnerabilidade
Prefeitura de Volta Redonda leva serviços gratuitos e ações do Programa de Inclusão Produtiva à Vila Mury
Evento promovido pela Smas reuniu atendimentos sociais, orientações de saúde, atualização do Cadastro Único e serviços de cidadania para a população
Edital para apresentações musicais está com inscrições abertas até dia 28 em Volta Redonda
Chamada pública da Secretaria de Cultura é para artistas locais interessados em se apresentar em eventos do calendário cultural e turístico do município
Troca solidária de ingresso para palestra com medalhista olímpico Flávio Canto vai até segunda-feira (25) em Volta Redonda
Entrada do evento, que abre a Semana da Juventude Empreendedora em Volta Redonda, pode ser trocada por 1kg de alimento não perecível, ou um litro de leite, no Centro Oportunizar, na Vila Santa Cecília
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