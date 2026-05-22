Capacita SUS vai preparar gerentes das unidades de saúde com formação em liderança, planejamento estratégico, inovação e gestão humanizada - Foto: Divulgação/SMS

Capacita SUS vai preparar gerentes das unidades de saúde com formação em liderança, planejamento estratégico, inovação e gestão humanizadaFoto: Divulgação/SMS

Publicado 22/05/2026 14:21

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou o programa “Capacita SUS: Liderança e Gestão Estratégica para Gerentes de Unidades de Saúde”, voltado à qualificação dos gestores que atuam na Atenção Primária à Saúde do município.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer as competências técnicas e estratégicas dos profissionais responsáveis pelas unidades básicas de saúde, garantindo mais eficiência nos processos de trabalho e uma assistência cada vez mais humanizada à população.

O programa é direcionado a gerentes, coordenadores e supervisores das unidades da Atenção Primária à Saúde e contará com carga horária total de 120 horas, distribuídas ao longo de quatro a seis meses, com encontros semanais e oficinas temáticas.

A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, destacou que o Capacita SUS busca uma padronização no trabalho. "A gestão municipal busca a padronização da assistência por meio da implementação de protocolos. Nesse contexto, o processo de qualificação se torna um espaço oportuno para a integração entre os profissionais, além da realização de oficinas conduzidas por palestrantes e coordenadores dos temas abordados, que atuam na Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda", afirmou Márcia.

A diretora do Departamento de Atenção à Saúde da SMS, Milene Paula de Souza, falou sobre a importância da iniciativa. “A qualificação dos profissionais é de extrema importância, pois visa a valorização das equipes e o fortalecimento de uma assistência humanizada para toda a população”, disse Milene.

Programação

O curso foi dividido em cinco eixos temáticos, contemplando conteúdos ligados à gestão pública em saúde, liderança, planejamento estratégico, gestão financeira e inovação tecnológica.

Entre os temas abordados estão os fundamentos do SUS, regionalização e redes de atenção à saúde, liderança transformadora, gestão de equipes, saúde do trabalhador, planejamento estratégico, gestão da qualidade, segurança do paciente, financiamento do SUS, controle de insumos e utilização de sistemas de informação em saúde.

Também fazem parte da programação conteúdos voltados à saúde digital, telessaúde, análise de dados e ferramentas de Business Intelligence (BI), visando aprimorar a tomada de decisões e otimizar os serviços oferecidos nas unidades de saúde.