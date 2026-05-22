Ação incluiu serviços de saúde, sociais, jurídicos, lazer, entre outros - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Ação incluiu serviços de saúde, sociais, jurídicos, lazer, entre outrosFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 22/05/2026 14:18

Volta Redonda - Cuidado, acolhimento e muita atividade de bem-estar e lazer. Assim foi a manhã de mães de crianças atípicas nesta sexta-feira, dia 22, acompanhadas pelo Centro Especializado em Reabilitação (CER III) de Volta Redonda, no bairro Niterói. A unidade, ligada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu ao longo da semana diversos serviços e ações gratuitos, tanto para as mães quanto para as crianças, durante o evento “Olhar para quem cuida”, pensado pela equipe interdisciplinar do CER III em homenagem ao Mês das Mães.

“Finalizamos o projeto, que foi uma semana de cuidado ao cuidador, voltada tanto para as crianças quanto para os responsáveis, que são os cuidadores dessas crianças. Nesta sexta, tivemos grupo de terapia com os responsáveis e café da manhã, além de brinquedos para as crianças e salão de beleza para cuidar dessas mães”, explicou a psicopedagoga Amanda Ramos, ressaltando que durante toda a programação os atendimentos não deixaram de acontecer. “Enquanto os responsáveis recebiam todo o cuidado, a gente dava continuidade ao cuidado com as crianças.”

Uma das mães beneficiadas foi Stefani Silva, de Barra Mansa, mãe de uma criança autista de 9 anos. “Muito importante esse evento, a mãe de atípico também precisa deste apoio e deste cuidado. O CER III nos acolheu muito bem e não tenho palavras para agradecer a evolução do meu filho.”

Constância Soares, que também atua como psicopedagoga na unidade, explicou que o objetivo do projeto foi dar uma atenção aos responsáveis, às pessoas que estão ligadas aos pacientes atendidos pelo CER III.

“Mostrar também que os terapeutas fazem esse trabalho além das salas terapêuticas. Porque essa mãe precisa ser escutada. O nosso objetivo foi esse: escutar, dar esse cuidado, e mostrar que estamos aqui para acolher esses responsáveis. Eles também precisam de um momento para que eles possam olhar para si próprios, que vejam o quanto a gente precisa que eles estejam bem, com a saúde mental boa, para que a gente possa atender suas crianças.”

Programação variada

As atividades em alusão ao Dia das Mães começaram na segunda-feira, dia 18, com a escritora Maria Hermínia falando sobre a importância do brincar, inaugurando o Espaço de Leitura da unidade. Na terça-feira (19), foram realizadas aulas de Yoga pela manhã e à tarde. Quarta-feira (20) foi a vez da aula de Funcional com um educador físico. E na quinta-feira (21), foi apresentada a palestra “Reencontro com a criança interior” para as mães.

As participantes também puderam aproveitar corte de cabelo e sobrancelha oferecido pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), além de pipoca e algodão doce. E, por meio de parceria com o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), também foram oferecidos gratuitamente atendimento jurídico, odontológico, nutricionista e enfermeira.

“Parabéns a toda a equipe interdisciplinar pelo evento, que promoveu uma verdadeira integração entre essas mães e responsáveis, com o acolhimento e cuidado para quem mais precisa, reunindo família, terapeuta e paciente em uma ação social que contribui para o tratamento dos pacientes”, ressaltou o coordenador do CER III, Vladimir Lopes de Souza.