Com integração, lazer e serviços à população em Volta Redonda, evento reuniu idosos dos Cras e ofereceu ações sociais gratuitas na Praça Pandiá Calógeras - Foto: Cleber da Silva/Smas

Com integração, lazer e serviços à população em Volta Redonda, evento reuniu idosos dos Cras e ofereceu ações sociais gratuitas na Praça Pandiá CalógerasFoto: Cleber da Silva/Smas

Publicado 21/05/2026 14:03

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), através do Departamento de Proteção Básica (DPB), realizou na tarde dessa quarta-feira, dia 20, o Baile da Melhor Idade em comemoração aos 53 anos da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR).

O evento aconteceu na sede da associação, na Vila Santa Cecília, reunindo idosos dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), além de integrantes do Lar dos Velhinhos Volta Redonda, do bairro Monte Castelo, e do Centro de Atendimento à Pessoa Idosa José Conrado.

Ao mesmo tempo, na Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta, em frente à sede da associação, a AAP-VR, em parceria com a Smas, promoveu uma série de serviços gratuitos para a população. Entre as ações oferecidas estavam o Caminhão do Cabelo, com corte de cabelo e design de sobrancelhas; o Caminhão da Brinquedolândia; além de atendimentos da Assistência Social Jurídica e do Cadastro Único.

Baile

Com música, dança e muita animação, o baile proporcionou uma tarde de convivência, integração e descontração para os idosos participantes. A diretora do Departamento de Proteção Básica, Cristiane Alves, destacou que a atividade já se tornou uma importante ação de fortalecimento de vínculos para a terceira idade.

“Esse é o terceiro baile do ano. Recebemos o convite para participar das comemorações dos 53 anos da Associação dos Aposentados e transferimos o baile para cá, ao invés de realizá-lo no Clube Comercial, onde acontece tradicionalmente. Hoje estamos reunindo os idosos dos serviços de convivência dos Cras junto com os participantes da associação em uma tarde de comemoração, diversão, distração e descontração”, afirmou Cristiane.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, reforçou a importância das ações voltadas ao envelhecimento ativo e à socialização dos idosos. “Esses encontros promovem acolhimento, fortalecem vínculos e ajudam a combater o isolamento social. É muito gratificante ver a alegria e a participação dos nossos idosos em momentos como esse, que unem lazer, integração e cuidado”, destacou.

O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Geraldo Vida, agradeceu a parceria da prefeitura durante as comemorações do aniversário da entidade. “É uma alegria muito grande celebrar os 53 anos da associação com essa integração entre os aposentados, os grupos da melhor idade e a prefeitura. Essa parceria fortalece ainda mais o nosso trabalho em prol da pessoa idosa”, afirmou.

O deputado estadual Munir Neto participou do evento e destacou a importância de iniciativas voltadas à valorização, integração e bem-estar da pessoa idosa. “É muito gratificante ver a união do tradicional Baile da Melhor Idade com a comemoração dos 53 anos da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Dois eventos importantes, que celebram a convivência, o acolhimento e o respeito àqueles que tanto contribuíram para a nossa cidade”, afirmou Munir Neto.

Tarde de festa

Entre os participantes, a aposentada Lindair Florentino, de 69 anos, falou emocionada sobre a importância das atividades promovidas para a terceira idade. “Isso me faz muito bem. Tem um ano que perdi uma grande paixão da minha vida e os grupos foram meu porto seguro. Aqui a gente dança, conversa, encontra pessoas que fazem bem para a nossa vida. Sou muito feliz participando dessas atividades”, contou.

O casal Carla Magalhães e Jurandi Antônio da Silva, participantes do Cras do bairro Eucaliptal, também aproveitaram a tarde de festa. “Participar desses bailes é muito bom. A gente dança, se diverte e encontra amigos. É a melhor coisa que tem”, disse Carla.

Moradora do bairro 209 e participante das atividades voltadas à terceira idade, Marisa da Cunha, de 73 anos, destacou a importância dos encontros promovidos pela assistência social. “É tudo maravilhoso. Sempre que posso eu venho. Se não tivesse essas atividades, provavelmente estaria em casa sozinha. Aqui a gente se distrai e se sente acolhida”, comentou.