O encontro foi promovido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão de Volta Redonda - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

O encontro foi promovido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão de Volta RedondaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 20/05/2026 17:15

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda participou nesta quarta-feira (20), de forma on-line, de uma reunião técnica com representantes da Prefeitura de Bom Jardim sobre a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). O encontro foi promovido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão de Volta Redonda (Seplag).

Participaram o secretário de Administração de Bom Jardim, Diego Marques Felipe, acompanhado de representantes de sua equipe, além da equipe técnica da Secretaria de Planejamento de Volta Redonda.

O objetivo do encontro foi esclarecer dúvidas e compartilhar experiências sobre a implantação do sistema, já que a Prefeitura de Bom Jardim fará a “virada de chave” do SEI na próxima segunda-feira, dia 25 de maio. Volta Redonda é considerada referência no estado do Rio de Janeiro no processo de implantação do sistema eletrônico e completa em 2026 dois anos da implantação geral do SEI na administração municipal.

Durante a reunião, foram apresentados os principais desafios enfrentados por Volta Redonda durante o processo de implementação, os gargalos identificados ao longo da adaptação dos setores e as soluções adotadas pelo município. Também foram discutidos temas relacionados ao setor de protocolos, assinaturas eletrônicas de documentos, tramitação de processos licitatórios e boas práticas para utilização do sistema na rotina administrativa.

A secretária municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão, Cora Peixoto, destacou a importância da cooperação entre os municípios no avanço da transformação digital na administração pública.

“É muito importante que possamos compartilhar nossa experiência com os municípios que estão iniciando essa jornada de transformação digital. O SEI representa mais eficiência, transparência, economia e agilidade para a administração pública. Volta Redonda hoje é referência nesse processo e ficamos felizes em contribuir para que outras cidades avancem também na modernização da gestão pública”, afirmou.

A reunião reforça o protagonismo de Volta Redonda na modernização da gestão pública e no compartilhamento de experiências bem-sucedidas com outros municípios fluminenses. De acordo com a equipe da Seplag presente, a expectativa da Prefeitura de Bom Jardim é que a implantação do SEI contribua para tornar os processos administrativos mais ágeis, transparentes e eficientes, seguindo o modelo adotado por Volta Redonda.