Evento reuniu palestra sobre profissões do futuro, roda de rima e visita à exposição sobre Julinho dos Palmares - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Evento reuniu palestra sobre profissões do futuro, roda de rima e visita à exposição sobre Julinho dos PalmaresFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 19/05/2026 16:06

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em parceria com a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), realizou nesta terça-feira (19) um evento voltado para jovens no Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília. A ação integra a programação da 24ª Semana Nacional de Museus, evento coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), órgão vinculado ao Ministério da Cultura.

O encontro reuniu alunos da Escola Firjan Sesi, em uma programação que uniu conscientização, cultura urbana e orientação profissional. A Sejuv levou ao evento o projeto “Conexão Consciente” e Hip-Hop, promovendo atividades voltadas ao protagonismo juvenil e à valorização da cultura periférica.

Um dos destaques da programação foi a palestra ministrada por Robert Wagner Souza, presidente da CDL Jovem, que falou sobre construção de carreira profissional, inovação e os desafios do mercado de trabalho para os jovens.

O evento também contou com uma roda de rima promovida por MCs (Mestres de Cerimônia) da Batalha da Aposta, incentivando a expressão artística, a criatividade e a interação entre os participantes por meio do hip-hop.

Para os estudantes, a experiência foi marcada pela troca cultural e pelo contato com novas experiências. “Esse evento foi incrível. No começo eu estava nervoso por ser um lugar novo, mas foi a primeira vez que participei de uma batalha de rima e gostei muito da experiência. Foi algo muito gratificante para mim”, contou João Manuel Castro, de 14 anos.

Clarice Borges Cavalcante, de 13 anos, também ressaltou a importância da valorização cultural promovida pelo encontro. “Gostei muito da batalha de rima, porque faz parte da nossa cultura e da nossa história. É algo que precisamos conhecer e ter orgulho”, afirmou.

Exposição

Os estudantes também participaram de uma visita à exposição sobre Julinho dos Palmares, em cartaz no Memorial Zumbi. A mostra integra a segunda edição do Circuito das Artes de Volta Redonda e busca celebrar a vida, obra e trajetória de um dos nomes mais importantes das artes e da cultura popular do Sul Fluminense.

Segundo a coordenadora do Memorial Zumbi, Renata Ferreira, a proposta da programação foi aproximar o público da cultura e da história afro-brasileira. “É muito importante receber a Semana Nacional de Museus no Memorial Zumbi, principalmente por podermos relacionar o tema deste ano com a nossa cultura e ancestralidade. Unimos o tour afropedagógico, a exposição sobre Julinho dos Palmares e outras atividades para aproximar o público dos espaços culturais e da nossa história”, explicou.

“Estamos muito felizes em participar da Semana Nacional de Museus aqui no Memorial Zumbi. Trouxemos o projeto ‘Conexão Consciente’, com palestra sobre profissões do futuro, renda extra e também uma roda de rima, para que os jovens possam aprender e se divertir ao mesmo tempo”, destacou o subsecretário municipal da Juventude, Serginho Loureiro.

24ª Semana Nacional de Museus

A 24ª Semana Nacional de Museus é um evento promovido anualmente em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio. Com o tema “Museus: Unindo um Mundo Dividido”, a edição de 2026 propõe uma reflexão sobre o papel dos museus em um contexto marcado por desigualdades persistentes, conflitos e disputas de narrativas, destacando essas instituições como agentes ativos na construção de uma sociedade mais justa e democrática. A programação da Semana Nacional de Museus segue até sexta-feira (22), no Memorial Zumbi, com atividades gratuitas e abertas ao público.