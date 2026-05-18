A instalação "Ininterrupções Universais" reforça a proposta da Galeria de Arte do Gacemss de promover exposições que dialoguem com diferentes linguagens artísticas - Foto: Izabele Albertassi

A instalação "Ininterrupções Universais" reforça a proposta da Galeria de Arte do Gacemss de promover exposições que dialoguem com diferentes linguagens artísticasFoto: Izabele Albertassi

Publicado 18/05/2026 16:27

Volta Redonda - A Galeria de Arte Cílio Bastos, no GACEMSS, recebe a instalação “Ininterrupções Universais”, do físico, poeta e escritor José Huguenin, em uma proposta artística que aproxima ciência, poesia e interação sensorial.

A exposição convida o público a refletir sobre as conexões entre Física e Arte, especialmente entre os universos da ciência e da poesia concreta. Na obra de José Huguenin, razão e emoção deixam de ocupar espaços separados e passam a coexistir em uma mesma experiência estética e intelectual.

A instalação apresenta trabalhos poéticos concretos que ganham novas dimensões através de aplicações interativas, permitindo que os visitantes explorem diferentes possibilidades de leitura e interpretação. A proposta é estimular a participação ativa do público, que poderá interagir com formas, estruturas e caminhos visuais nem sempre lineares ou convencionais.

Natural de Cantagalo, José Huguenin é doutor em Física pelo Laboratoire Kastler Brossel, na França, e atua como professor titular do Departamento de Física da Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda. O pesquisador também é bolsista de produtividade do CNPq, Cientista do Nosso Estado pela FAPERJ e integrante do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Dispositivos Quânticos.

Paralelamente à carreira científica, Huguenin desenvolve uma trajetória consolidada na literatura e nas artes visuais. O autor possui 15 livros publicados entre poesia, contos, romance e fotografia, além de já ter realizado exposições como “Universalidades”, apresentada em espaços culturais e acadêmicos, incluindo o Simpósio Nacional de Ensino de Física e o Museu Casa de Euclides da Cunha.

Também integrou a programação da Feira Literária do CEDERJ em Volta Redonda com a mostra fotográfica “Aço e Alma”. Atualmente, o artista é membro da Academia Cantagalense de Letras, da Academia Volta-redondense de Letras e da Academia Fluminense de Letras.

A instalação “Ininterrupções Universais” reforça a proposta da Galeria de Arte do Gacemss de promover exposições que dialoguem com diferentes linguagens artísticas e estimulem novas experiências culturais no Sul Fluminense.