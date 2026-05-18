A instalação "Ininterrupções Universais" reforça a proposta da Galeria de Arte do Gacemss de promover exposições que dialoguem com diferentes linguagens artísticasFoto: Izabele Albertassi
Instalação "Ininterrupções Universais" une Física e Poesia na Galeria de Arte do Gacemss
Mostra do físico e escritor José Huguenin propõe experiência interativa entre ciência, arte e linguagem poética
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Volta Redonda adere à Campanha da Fraternidade 2026 com anúncio de mais moradias
Prefeito Neto anunciou avanço da busca por áreas e resolução de processos para a construção de mais unidades do programa Minha Casa, Minha Vida
Caminhada do ‘18 de Maio’ reúne cerca de 400 pessoas na Vila Santa Cecília em defesa das crianças e adolescentes
Ação promovida pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Assistência Social, mobilizou a rede de proteção e reforçou a importância do combate ao abuso e à exploração sexual infantil
Prefeitura de Volta Redonda promove caminhada em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial
Ação reuniu profissionais, usuários e familiares em defesa do cuidado humanizado e da inclusão social
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Carla Cristina e Pâmela Gonçalves, que também virou professora da iniciativa, se formaram nos cursos gratuitos da área da construção civil e atuam em unidade da Fevre
Hospital do Retiro, em Volta Redonda, terá semana especial em comemoração ao Dia Internacional da Enfermagem
Dos dias 18 a 22 de maio, unidade promoverá palestras temáticas, além de entrega de prêmios para os profissionais destaques e sorteios de brindes para os participantes
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