Ex-alunas foram contratadas pela Fevre para realizar pequenos serviços de manutenção nas unidades da fundação. - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Ex-alunas foram contratadas pela Fevre para realizar pequenos serviços de manutenção nas unidades da fundação.Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 18/05/2026 15:56

Volta Redonda - Uma nova porta no mercado de trabalho se abriu para formandas do projeto Mulheres Mãos à Obra – iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda que capacita mulheres na área da construção civil. As ex-alunas Carla Cristina Martiniano e Pâmela Cristina da Silva Gonçalves (que também virou professora do projeto) foram contratadas pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) para realizar pequenos serviços de manutenção nas unidades da fundação.

Atualmente, as duas atuam no Colégio Professora Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado, onde executam serviços como emboço da parede, colocação de piso e pintura.

Carla Cristina conta que fez, há cerca de 2 anos, os cursos de Elétrica Predial e Técnicas Básicas da Construção Civil. No dia da matrícula, no Centro de Qualificação Profissional (CQP), no bairro Aero Clube, levou as duas filhas – Sara de Souza Sátiro, 33 anos, e Susana de Souza Sátiro, 31 –, que também se interessaram pelos cursos e se matricularam. A ex-aluna ainda tem um filho que já trabalha na construção civil local.

“Era o meu sonho. Eu já fazia uns pequenos serviços lá em casa, mas a possibilidade de realmente aprender a profissão para fazer reformas na minha casa, reformar o banheiro, a cozinha, me despertou a vontade de me matricular e ir até o fim. O CQP representou muito para a minha vida, para que eu possa chegar mais longe, porque antes só tinha espaço para homens”, detalha Carla Cristina, citando, ainda, que em duas obras que trabalhou na cidade e região ganhou o apoio dos colegas homens no canteiro de obras.

Pâmela Gonçalves, moradora do Belmonte e mãe de dois filhos, também agradece pela formação, afirmando que o CQP abriu portas não somente para ela, mas para todas as mulheres interessadas em mudar a vida para melhor.

“Tudo o que aprendi com os professores eu passo para as minhas alunas e acredito que aprenderam bem. Muitas entraram nos cursos para fazer os serviços nas próprias residências, mas tomaram gosto e estão disputando as oportunidades no mercado de trabalho. Avançou muito a expectativa delas com elas mesmas, viram que são capazes. O mercado está contratando e pagando bem. Isto é gratificante para todas nós, esse reconhecimento”, afirmou Pâmela.

Projeto

O Projeto Mulheres Mãos à Obra foi criado pela secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, há mais de 12 anos, com apoio do prefeito Antonio Francisco Neto, visando empoderar mulheres no espaço que era quase exclusivamente ocupado por homens no mercado de trabalho.

Realizado em parceria entre a Fevre e a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), o projeto oferta cursos gratuitos de Elétrica Predial, Pintura Predial e Técnicas Básicas da Construção Civil. A capacitação acontece no Centro de Qualificação Profissional (CQP), no bairro Aero Clube. O Poder Público garante o transporte, EPI (Equipamento de Proteção Individual), lanche e uniforme do projeto.

Carla e Pâmela não escondem o orgulho que passaram a ter delas mesmas como profissionais da construção civil pelo Projeto Mulheres Mãos à Obra, e aconselham as mulheres empreendedoras, que desejam um futuro melhor, a buscar a SMDH e o CQP quando forem abertas as matrículas para as novas turmas do projeto, no segundo semestre do ano.

O Centro de Qualificação Profissional, no bairro Aero Clube, fica na Avenida Pedro Lima Mendes, 495. Mais informações pelo telefone (24) 3511 3588.