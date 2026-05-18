Ex-alunas foram contratadas pela Fevre para realizar pequenos serviços de manutenção nas unidades da fundação.Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Ex-alunas do projeto da Prefeitura de Volta Redonda são contratadas para serviços em escolas da rede municipal
Carla Cristina e Pâmela Gonçalves, que também virou professora da iniciativa, se formaram nos cursos gratuitos da área da construção civil e atuam em unidade da Fevre
Ex-alunas do projeto da Prefeitura de Volta Redonda são contratadas para serviços em escolas da rede municipal
Carla Cristina e Pâmela Gonçalves, que também virou professora da iniciativa, se formaram nos cursos gratuitos da área da construção civil e atuam em unidade da Fevre
Hospital do Retiro, em Volta Redonda, terá semana especial em comemoração ao Dia Internacional da Enfermagem
Dos dias 18 a 22 de maio, unidade promoverá palestras temáticas, além de entrega de prêmios para os profissionais destaques e sorteios de brindes para os participantes
Volta Redonda se destaca com 13 alunos medalhistas na 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
Resultados em níveis nacional e estadual envolvem estudantes de unidades da SME e da Fevre
Volta Redonda terá sessões gratuitas de cinema ao ar livre no bairro Roma
Cinema Inflável será montado no Complexo Esportivo e Área de Lazer Libiano Abbiati, de 22 a 24 de maio, com filmes, curtas, clipes, recreação infantil e atividades culturais, além de distribuição de pipoca
Volta Redonda lança Ouvidoria da Assistência Social e I Mostra Científica
Projetos foram lançados durante celebração do Dia da Assistente Social, reunindo profissionais da rede socioassistencial e prestando homenagem a assistentes sociais pelo trabalho realizado
Volta Redonda intensifica mobilização com ações educativas, teatro e caminhadas de conscientização
Campanha segue com atividades em bairros, escolas e mobilizações públicas, reforçando o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.