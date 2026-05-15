Mais de 72% dos casos do mês chegaram ao núcleo por procura direta de vítimas de violação de direitos ou familiares - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Mais de 72% dos casos do mês chegaram ao núcleo por procura direta de vítimas de violação de direitos ou familiaresFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 15/05/2026 15:04

Volta Redonda - A procura direta pelo Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), que funciona na 93ª Delegacia de Polícia Civil de Volta Redonda, foi o principal destaque do balanço de atendimentos do mês de abril. Dos 29 casos registrados no período, 21 tiveram origem em demanda espontânea – o equivalente a 72,41% do total –, quando o próprio idoso, familiares ou pessoas próximas buscaram atendimento diretamente no serviço em busca de acolhimento, orientação e apoio.

O dado reforça a confiança da população no trabalho desenvolvido pela rede de proteção à pessoa idosa em Volta Redonda, que, além do Nuai, conta com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Patrulha de Proteção ao Idoso, e a rede municipal de assistência social, reforçando o enfrentamento à violência, com respostas rápidas às situações de violação de direitos, garantindo atendimento humanizado às vítimas. Diariamente, a Semop realiza palestras em grupos e espaços de convivência de idosos para difundir informações sobre os direitos dos maiores de 60 anos e apresenta a rede de proteção aos idosos.

Do total de atendimentos realizados em abril, 22 foram de casos novos e outros sete já estavam em acompanhamento pela rede de proteção do município.

Entre os principais tipos de violação registrados no período, a violência psicológica foi a mais frequente, com 13 casos, seguida por abuso financeiro, com oito registros, e ameaça, com seis. Também foram identificados episódios de violência física, abandono, negligência e outros tipos de violação, como injúria e sobrecarga familiar.

Outro dado relevante do levantamento é que em boa parte das ocorrências os agressores são pessoas próximas às vítimas. Filhos aparecem como os principais autores identificados (27,59%), seguidos por vizinhos (17,24%) e netos (10,34%), entre outros familiares (17,24%). O cenário reforça a importância de uma rede estruturada para acolher e orientar os idosos em situação de vulnerabilidade.

Além dos atendimentos realizados na unidade, durante o mês de abril foram contabilizadas 94 visitas realizadas pela Patrulha de Proteção ao Idoso, metade delas a idosos acompanhados pelo serviço e o restante em instituições de longa permanência e outros espaços voltados à Terceira Idade.

Denúncias de violação de direitos

Para denunciar casos de violação de direitos ou violência contra idosos, as pessoas podem ligar para o 197 (Nuai, na Polícia Civil – 93ª DP); 153 (Guarda Municipal) ou o Disque 100 (serviço nacional e ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania).

Também é possível buscar ajuda diretamente no 190 (Polícia Militar) ou na 93ª DP, com a Patrulha do Idoso ou na Assistência Social Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social.