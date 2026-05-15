Mais de 72% dos casos do mês chegaram ao núcleo por procura direta de vítimas de violação de direitos ou familiaresFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Demanda espontânea lidera atendimentos de abril no Nuai de Volta Redonda
Mais de 72% dos casos do mês chegaram ao núcleo por procura direta de vítimas de violação de direitos ou familiares
Demanda espontânea lidera atendimentos de abril no Nuai de Volta Redonda
Mais de 72% dos casos do mês chegaram ao núcleo por procura direta de vítimas de violação de direitos ou familiares
Volta Redonda promove curso gratuito de ‘Desenvolvimento Humano e Empreendedorismo’ para mulheres
Capacitação é realizada pela Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos em parceria com o Sebrae, e ainda há vagas disponíveis
Prefeitura de Volta Redonda promove ‘Turistando em VR’ especial na Floresta da Cicuta
Visita guiada na Unidade de Conservação Federal será feita em parceria com o ICMBio e acontecerá no dia 30 de maio, das 8h30 às 12h; interessados em participar podem se inscrever pela internet
Prefeitura de Volta Redonda investe mais de R$ 2,4 milhões em reformas de escolas e creche
Unidades estão nos detalhes finais para a entrega dos serviços, que melhoram as estruturas para alunos, professores e outros profissionais
Prefeitura de Volta Redonda implementa plataforma digital para conectar PCDs e empresas
Portal de Empregos Divaga foi lançado na cidade por meio de parceria entre a Secretaria da Pessoa com Deficiência e o Instituto Rede Incluir, ampliando a inclusão no mercado de trabalho
Semana da Enfermagem é celebrada com evento especial no Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves
Ação promovida nesta quinta-feira (14) reuniu profissionais da Saúde em um momento de cuidado, valorização e bem-estar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.