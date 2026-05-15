Visita guiada na Unidade de Conservação Federal será feita em parceria com o ICMBio e acontecerá no dia 30 de maio - Foto: Divulgação/ICMBio-VR

Visita guiada na Unidade de Conservação Federal será feita em parceria com o ICMBio e acontecerá no dia 30 de maioFoto: Divulgação/ICMBio-VR

Publicado 15/05/2026 14:30

Volta Redonda - Uma manhã de contato com a natureza, história e cultura. A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) de Volta Redonda, promove um dos tours mais pedidos do projeto “Turistando em VR”: na Floresta da Cicuta, Unidade de Conservação Federal da categoria Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie), criada em 1985, localizada entre os municípios de Volta Redonda e Barra Mansa. A visita guiada acontecerá dia 30 de maio, das 8h30 às 12h, e os interessados em participar devem se inscrever no link: www.even3.com.br/turistando-em-vr. Serão abertas 18 vagas para todas as idades.

O “City Tour Floresta da Cicuta” terá duração prevista de 3h30, com embarque em frente ao Clube Umuarama, na Vila Santa Cecília. Na Floresta da Cicuta, a visita será guiada pelos técnicos do ICMBio de Volta Redonda, em um trajeto que segue uma trilha de 1.800 metros, com duração média de 2h, tendo cerca de quatro paradas para explanações, descanso e fotografias, até o destino final: a Cachoeira do Rio Brandão.

Após conhecerem a unidade, os participantes partirão para um “City Tour Urbano” pela Vila Santa Cecília, tendo como itinerário o Memorial IX de Novembro, Hotel Bela Vista, Memorial Zumbi, Igreja de Santa Cecília e encerrando na Praça Brasil.

A diretora de Turismo da Smdet, Débora Cândido, ressalta que os participantes do “City Tour” na Floresta da Cicuta precisam seguir algumas importantes recomendações, como vestir roupas confortáveis, preferencialmente calça e blusa de tipo térmica ou manga longa; estar com tênis confortáveis; usar protetor solar; levar uma garrafinha de água e um lanche leve; e estar com celular ou câmera para tirar fotos bem legais.

“A Cicuta é um lugar especial na cidade, muito querido e que está sempre chegando pra gente como um desejo, um lugar que as pessoas querem conhecer. Pra Prefeitura, e em especial pra nossa equipe na Smdet, é uma realização essa parceria com a equipe do ICMBio-VR, porque juntos estamos atendendo a um desejo da população. Embora a visitação seja aberta e as pessoas possam agendar com o ICMBio, o ‘Turistando em VR’ contribui conectando as pessoas ao lugar. Pra nós, é uma conquista super importante do projeto e queremos fazer mais edições conectando às pessoas ao espaço, unindo natureza, cultura e a história de Volta Redonda”, destacou Débora.

O analista ambiental do ICMBio e gestor da Arie Floresta da Cicuta, Sandro Alves, também destacou a importância desta visita guiada ao local. "Caminhar pela Floresta da Cicuta é reencontrar, a poucos minutos do centro urbano, uma floresta que resiste há mais de quatro décadas sob proteção federal. Cada pessoa que percorre a trilha leva consigo um pedaço dessa experiência e devolve à unidade um pouco de cuidado e de pertencimento. A Floresta da Cicuta é, sem exagero, a área natural protegida mais emblemática do Sul Fluminense, e nosso programa de visitação é, antes de tudo, um convite para que a sociedade se reconheça como parte dela e como responsável por ela", afirma Sandro Alves.

City Tour Histórico

Também no sábado, dia 30, na parte da tarde, o “Turistando em VR” irá promover mais uma edição do “City Tour Histórico”, a partir das 14h. Com saída do Parque Zoológico Municipal (Zoo-VR), na Vila Santa Cecília, a visita guiada terá uma duração média de 2h30, passando por pontos históricos da cidade: Igreja de Santo Antônio e Marco Zero, no bairro Niterói; Praça da Chaminé, no Aterrado; Memorial IX de Novembro e Hotel Bela Vista, na Vila Santa Cecília; Escola Técnica Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta; encerrando na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.