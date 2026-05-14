Depois de receber três selos Ouro consecutivos no estado, município atinge nota máxima e vai para premiação a nível nacionalFoto: Divulgação - Secom/PMVR
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Memorial Zumbi, em Volta Redonda, sedia 24ª Semana Nacional de Museus
Evento coordenado pelo Ministério da Cultura terá atividades gratuitas como Cine Zumbi, oficina de dança urbana, roda de conversa e tour afropedagógico, entre outras
Prefeitura de Volta Redonda e Cerest/VR promovem 8º ‘Comando em Saúde nas Estradas’
Campanha em parceria com a PRF e outras instituições ofertou consultas, exames, vacinação, orientações, entre outros serviços para profissionais do transporte
Guarda Municipal de Volta Redonda atua em caso de violência contra a mulher e apreende moto com sinais de adulteração
Ação em apoio a vítima de agressão levou à identificação e condução de suspeito à delegacia; em outra ocorrência, veículo sem placa foi removido
Prefeitura de Volta Redonda inicia curso de Libras para servidores municipais
Capacitação promovida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência reúne 90 inscritos de diversos setores da administração municipal
Prefeitura de Volta Redonda abre edital com investimentos de mais de R$ 1,2 milhão em cultura
Valor é oriundo da Lei Aldir Blanc, do Governo Federal, e vai contemplar 26 propostas; inscrições vão até 1º de junho
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