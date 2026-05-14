Depois de receber três selos Ouro consecutivos no estado, município atinge nota máxima e vai para premiação a nível nacional - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Depois de receber três selos Ouro consecutivos no estado, município atinge nota máxima e vai para premiação a nível nacionalFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 14/05/2026 15:59

Volta Redonda - Dois meses após receber o Selo Ouro de Referência em Atendimento pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), a Casa do Empreendedor Délio Avellar, da Prefeitura de Volta Redonda, conquista a nota máxima (100) na avaliação e, consequentemente, o Selo Diamante da honraria concedida às unidades que alcançam, dentro do prazo estabelecido, todas as metas definidas ao longo do período de avaliação. A notícia foi dada pela coordenadora regional do Sebrae, Paola Tenchini, durante encontro no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto na manhã desta quinta-feira (14).

“Durante três anos Volta Redonda foi ouro, ou seja, atingiu uma pontuação acima de 90% de qualidade. E este ano a Casa do Empreendedor consegue atingir a nota 100, que a elege para a premiação nacional. Dos 92 municípios do estado do Rio, somente quatro ganharam o Selo Diamante em 2026: Volta Redonda, Pinheiral, Vassouras e Engenheiro Paulo de Frontin. É uma vitória muito importante, porque vocês conseguiram o desafio de se manter em alto nível de excelência por três anos e agora atingir a premiação máxima”, explica Paola.

O selo de referência em atendimento é uma premiação do Sebrae que reconhece a política pública de simplificação e abertura de negócios. Entre os requisitos avaliados estão a prontidão do atendimento, a qualidade do ambiente, a presença digital, a articulação junto ao município para fomento ao empreendedorismo e a qualidade do conteúdo entregue ao público.

“Volta Redonda é uma cidade expressiva no número de MEIs (Microempreendedores Individuais), tem o maior volume de toda a região e vem avançando muito no atendimento de qualidade. Eles fazem conexão com crédito, com o Banco da Cidadania, realizam inúmeros eventos de capacitação e gestão em parceria com o Sebrae. Trabalhamos com a Casa do Empreendedor toda a parte de processos e, em função de todo esse trabalho, a equipe conseguiu ser reconhecida”, relata Paola Tenchini.

O coordenador da Casa do Empreendedor, Haroldo Fernandes, participou do encontro no gabinete do prefeito junto de sua equipe e aproveitou a ocasião para parabenizar todos os profissionais que atuam no espaço.

“Independentemente da premiação, o trabalho de toda a equipe sempre foi para ofertar o melhor atendimento possível à população, aos empreendedores que procuram atendimento na Casa do Empreendedor. Essa conquista do Selo Diamante só reforça a busca pela melhoria contínua dos serviços e toda a dedicação dos nossos funcionários para reforçar nosso papel como referência em atendimento”, afirma Haroldo Fernandes.

A cerimônia de premiação nacional acontecerá em Brasília, no dia 10 de junho, quando estarão reunidos todos os municípios do Brasil que conquistaram o Selo Diamante.

“Parabenizo o Haroldo e sua equipe, que já vêm desenvolvendo um trabalho de excelência e que agora destaca Volta Redonda como referência no país. Agradeço ao Sebrae por tantas parcerias como essa com o município, que contribuem para o desenvolvimento econômico da cidade e da região. E tenho certeza que vamos conquistar mais selos Diamante daqui pra frente, sempre buscando o melhor atendimento para quem mais precisa”, frisou o prefeito Neto.