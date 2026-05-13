Campanha em parceria com a PRF e outras instituições ofertou consultas, exames, vacinação, orientações, entre outros serviços - Foto: Divulgação/Cerest-VR

Campanha em parceria com a PRF e outras instituições ofertou consultas, exames, vacinação, orientações, entre outros serviçosFoto: Divulgação/Cerest-VR

Publicado 13/05/2026 16:03

Volta Redonda - A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, por meio do Centro Regional de Saúde do Trabalhador do Médio Paraíba I de Volta Redonda (Cerest/VR), realizou nesta quarta-feira (13), o oitavo evento “Comando em Saúde nas Estradas”, evento que aborda profissionais do transporte para a realização de exames de saúde, orientações sobre exercícios e alimentação adequada, além de recomendações sobre como prevenir doenças, entre elas as sexualmente transmissíveis (ISTs).

O evento aconteceu no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia BR-393, Km 275, em Barra do Piraí, e foi realizado em parceria com a PRF; o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat); UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda); o Programa de Saúde do Trabalhador e Atenção Básica de Barra do Piraí; Sesi Firjan e o Instituto Técnico de Capacitação (Itec).

No local, participaram acadêmicos do UniFOA dos cursos de Medicina, Educação Física, Enfermagem e Nutrição. Foram realizados testes de glicemia, pressão arterial, verificação de Índice de Massa Corpórea (IMC), exames de audição e exame de vista com avaliação do oftalmologista, vacinação contra H1N1 e avaliação clínica.

Esta ação teve o objetivo de avaliar as condições de saúde dos caminhoneiros, profissionais que viajam de norte a sul do país e quase nunca têm tempo de cuidarem da saúde. Em caso de alteração clínica, os trabalhadores são orientados a procurar acompanhamento médico especializado.

Além de todos os exames de saúde realizados, foram oferecidos materiais informativos e brindes aos caminhoneiros. O evento contou com a participação de 52 profissionais para garantir agilidade do atendimento e sucesso da ação.

“Este já é o oitavo comando que realizamos na região e sempre com uma adesão muito grande destes trabalhadores”, destacou o coordenador do Cerest/VR, Carlos Amaro Chicarino de Carvalho.

Durante o evento, o Sest/Senat também atualizou a Carteira Nacional de Saúde dos caminhoneiros para facilitar o acompanhamento deles em todo o território nacional, já que nela são anotados todos os procedimentos de saúde a que eles forem submetidos como vacinações, tipo sanguíneo e uso de medicação, entre outras informações.