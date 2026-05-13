Capacitação promovida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência reúne 90 inscritos de diversos setores - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Capacitação promovida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência reúne 90 inscritos de diversos setoresFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 13/05/2026 15:11

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), iniciou nessa terça-feira (12) o curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) voltado para servidores municipais. A capacitação acontece semanalmente às terças-feiras em dois horários: das 9h às 10h30 e das 14h às 15h30.

O curso conta com 90 inscritos de diferentes setores da administração municipal e terá duração aproximada de quatro meses. As aulas são ministradas pelo professor Ricardo Boareto, surdo, o que promove uma experiência ainda mais enriquecedora e inclusiva para os participantes.

A iniciativa tem como objetivo capacitar os servidores para oferecer um atendimento mais acessível, humanizado e inclusivo à comunidade surda, garantindo autonomia, respeito e igualdade de direitos.

Entre os participantes está o secretário municipal de Meio Ambiente, Jorginho Fuede, que ressaltou a importância da iniciativa para ampliar a inclusão em todas as áreas da administração pública.

“A nossa secretaria e eu, como secretário, viemos com o maior prazer fazer esse curso de Libras. A gente entende que inclusão hoje é mais do que necessária em todos os setores da prefeitura. Na nossa secretaria separamos o pessoal do licenciamento, da fiscalização, do administrativo, da educação ambiental, para que todas as áreas tenham uma pessoa habilitada a conversar com a comunidade surda”, destacou.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, destacou que a capacitação visa fortalecer a inclusão no serviço público municipal.

“Estamos trabalhando para construir uma cidade cada vez mais acessível e acolhedora para todos. O curso de Libras representa um passo importante nesse processo, porque prepara nossos servidores para atender a população surda com mais respeito, empatia e eficiência. Inclusão se faz com ações concretas e capacitação”, afirmou.

“Nosso governo tem trabalhado para garantir mais dignidade, respeito e inclusão para todas as pessoas. Investir na capacitação dos servidores é investir em um atendimento mais humano e acessível. A Libras é uma ferramenta fundamental para aproximar ainda mais a prefeitura da população surda e fortalecer a cidadania”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.