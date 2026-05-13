Evento promovido pela Secretaria de Assistência Social vai debater a importância do acolhimento familiar e fortalecer a rede de proteção à criança e ao adolescente - Foto: Jean Alves/Smas

Evento promovido pela Secretaria de Assistência Social vai debater a importância do acolhimento familiar e fortalecer a rede de proteção à criança e ao adolescenteFoto: Jean Alves/Smas

Publicado 13/05/2026 10:11

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), está com inscrições abertas para o 2º Seminário Municipal sobre Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. O evento será realizado no próximo dia 25, das 8h às 12h, no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase). As inscrições já podem ser realizadas pelo link: https://forms.gle/FVXTrHsNuyXNHvRH7.

O seminário tem como objetivo ampliar o debate sobre o acolhimento familiar, fortalecer a rede de proteção e sensibilizar a população sobre a importância do serviço, que oferece acolhimento temporário e proteção para crianças e adolescentes afastados judicialmente de suas famílias de origem.

A palestrante convidada será Natália Figueiredo, assistente social, doutora em Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e presidente do Fórum Estadual dos Serviços de Família Acolhedora do Estado do Rio de Janeiro.

A diretora do Departamento de Proteção Especial Social (Dpes) da Smas, Mariana Pimenta, destacou a importância do evento para o fortalecimento das políticas públicas de proteção à infância e adolescência.

“Esse seminário é um importante espaço de diálogo, aprendizado e sensibilização. O acolhimento familiar é uma política que transforma vidas e garante proteção, afeto e cuidado para crianças e adolescentes que precisam desse suporte temporário”, afirmou Mariana.

A coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar, Daniela Cardeal, ressaltou que o encontro também busca aproximar a sociedade do tema. “Queremos ampliar o conhecimento da população sobre o serviço e mostrar que o acolhimento familiar é um ato de cuidado, solidariedade e compromisso com a infância. É fundamental fortalecer essa rede de apoio”, disse Daniela.

O seminário é voltado para profissionais da rede socioassistencial, estudantes, conselheiros, representantes de instituições e toda a população interessada no tema.

Família Acolhedora

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora é um serviço associado a uma política pública vinculada ao Governo Federal, que se amplia em diversos municípios de vários estados brasileiros. Foi implantado em Volta Redonda em 2012 e está sob a gestão do Departamento de Proteção Especial Social, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O serviço possui como principal objetivo proporcionar a crianças e adolescentes a possibilidade de viver em um ambiente familiar provisório, onde receberão os cuidados individualizados pertinentes ao seu desenvolvimento, enquanto a sua família de origem possa ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, recebendo o apoio e a assistência necessários, no intuito de promover a reintegração familiar, quando possível.

Critérios de participação

Podem se cadastrar e integrar o serviço pessoas maiores de 21 anos, sem restrição quanto a gênero e estado civil; com idoneidade moral; que não tenham interesse em adoção; com disponibilidade de tempo e interesse em oferecer proteção às crianças e adolescentes; e com parecer psicossocial favorável.

Os interessados em se tornarem uma família acolhedora podem efetuar o cadastramento na sede do Família Acolhedora que fica na Avenida Lucas Evangelista, número 660, no bairro Aterrado.