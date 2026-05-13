Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), está com inscrições abertas para o 2º Seminário Municipal sobre Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. O evento será realizado no próximo dia 25, das 8h às 12h, no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase). As inscrições já podem ser realizadas pelo link: https://forms.gle/FVXTrHsNuyXNHvRH7.
O seminário tem como objetivo ampliar o debate sobre o acolhimento familiar, fortalecer a rede de proteção e sensibilizar a população sobre a importância do serviço, que oferece acolhimento temporário e proteção para crianças e adolescentes afastados judicialmente de suas famílias de origem.
A palestrante convidada será Natália Figueiredo, assistente social, doutora em Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e presidente do Fórum Estadual dos Serviços de Família Acolhedora do Estado do Rio de Janeiro.
A diretora do Departamento de Proteção Especial Social (Dpes) da Smas, Mariana Pimenta, destacou a importância do evento para o fortalecimento das políticas públicas de proteção à infância e adolescência.
“Esse seminário é um importante espaço de diálogo, aprendizado e sensibilização. O acolhimento familiar é uma política que transforma vidas e garante proteção, afeto e cuidado para crianças e adolescentes que precisam desse suporte temporário”, afirmou Mariana.
A coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar, Daniela Cardeal, ressaltou que o encontro também busca aproximar a sociedade do tema. “Queremos ampliar o conhecimento da população sobre o serviço e mostrar que o acolhimento familiar é um ato de cuidado, solidariedade e compromisso com a infância. É fundamental fortalecer essa rede de apoio”, disse Daniela.
O seminário é voltado para profissionais da rede socioassistencial, estudantes, conselheiros, representantes de instituições e toda a população interessada no tema.
Família Acolhedora
O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora é um serviço associado a uma política pública vinculada ao Governo Federal, que se amplia em diversos municípios de vários estados brasileiros. Foi implantado em Volta Redonda em 2012 e está sob a gestão do Departamento de Proteção Especial Social, da Secretaria Municipal de Assistência Social.
O serviço possui como principal objetivo proporcionar a crianças e adolescentes a possibilidade de viver em um ambiente familiar provisório, onde receberão os cuidados individualizados pertinentes ao seu desenvolvimento, enquanto a sua família de origem possa ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, recebendo o apoio e a assistência necessários, no intuito de promover a reintegração familiar, quando possível.
Critérios de participação
Podem se cadastrar e integrar o serviço pessoas maiores de 21 anos, sem restrição quanto a gênero e estado civil; com idoneidade moral; que não tenham interesse em adoção; com disponibilidade de tempo e interesse em oferecer proteção às crianças e adolescentes; e com parecer psicossocial favorável.
Os interessados em se tornarem uma família acolhedora podem efetuar o cadastramento na sede do Família Acolhedora que fica na Avenida Lucas Evangelista, número 660, no bairro Aterrado.
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