Banco de Alimentos da prefeitura abastece instituições cadastradas com foco no combate à fome - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Banco de Alimentos da prefeitura abastece instituições cadastradas com foco no combate à fomeFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 12/05/2026 16:24

Volta Redonda - Para muitas instituições sociais de Volta Redonda, a chegada semanal de alimentos representa mais do que abastecer a despensa: significa garantir acolhimento, dignidade e continuidade no atendimento de centenas de pessoas. É esse trabalho silencioso e diário que o Banco de Alimentos, programa da prefeitura, desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), vem fortalecendo ao conectar alimentos que seriam descartados a entidades que transformam vidas no município.

Hoje, cerca de 50 instituições cadastradas recebem os produtos arrecadados por meio do programa, entre elas o Desafio Jovem, uma casa terapêutica que há 26 anos atua no acolhimento e apoio a dependentes químicos. A parceria com o Banco de Alimentos tem contribuído para garantir a alimentação dos acolhidos da unidade.

Segundo o coordenador do Desafio Jovem, Rubens Aguiar, os alimentos recebidos semanalmente fazem toda a diferença na manutenção do trabalho desenvolvido pela instituição.

“É uma ajuda que o Banco de Alimentos nos oferece toda semana que é de grande valia. A gente consegue alimentar muitos acolhidos e (o Banco) tem sido um parceiro fundamental nesse projeto. A nossa casa se mantém de doações e conseguimos atender cerca de 25 pessoas”, destacou.

A nutricionista do Banco de Alimentos, Júlia Irineu, explicou como é realizado todo o processo, desde a chegada até a distribuição dos produtos.

“Nós coletamos alimentos que seriam descartados em hortifrutis e supermercados. Os alimentos chegam através dessa coleta e passam por uma triagem, onde nossa equipe separa o que está próprio para consumo. Os alimentos são higienizados, pesados e destinados para entidades cadastradas”, afirmou.

Função

O Banco de Alimentos tem como principal objetivo combater a fome e o desperdício de alimentos, promovendo segurança alimentar para famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social. O programa realiza a coleta de alimentos que perderam valor comercial, mas continuam próprios para consumo, destinando os produtos para instituições sociais cadastradas no município. Além disso, o Banco de Alimentos também recebe doações provenientes de arrecadações realizadas em eventos em espaços públicos.

“Contamos com mais de 55 instituições cadastradas e os eventos em espaços públicos, como a Ilha São João e o Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., por exemplo, têm uma contrapartida social, que fomenta nosso banco para que possamos atender essas instituições”, destacou o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio Buchecha.

Cadastro

Instituições interessadas em se cadastrar no Banco de Alimentos podem preencher o formulário disponível no link https://forms.gle/sPwmJ48RoHdgwMHh7

Mais informações podem ser obtidas diretamente com o Banco de Alimentos por meio do telefone (24) 3512-9745.