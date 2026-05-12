Banco de Alimentos da prefeitura abastece instituições cadastradas com foco no combate à fomeFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Alimentos que seriam descartados ajudam a transformar vidas em Volta Redonda
Banco de Alimentos da prefeitura abastece instituições cadastradas com foco no combate à fome, promovendo segurança alimentar para famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social
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