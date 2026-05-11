Presença foi por meio de equipe da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos - Foto: Divulgação/SMDH

Presença foi por meio de equipe da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos HumanosFoto: Divulgação/SMDH

Publicado 11/05/2026 12:47

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), marcou presença, na última sexta-feira (8) em uma importante jornada de capacitação técnica sobre políticas de abrigamento. O evento, realizado no auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), foi promovido pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça (Coem), em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher.

A representação de Volta Redonda foi realizada pela subsecretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Juliana Rodrigues; pela coordenadora do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), Patrícia Vieitas; e por Franciane Andrade, coordenadora da Casa Abrigo Deiva Rampini Rebello.

Para as representantes de Volta Redonda, a participação no evento é fundamental para atualizar os protocolos de atendimento no município. A troca de experiências e o conhecimento detalhado dessas vagas de abrigamento garantem que as mulheres do município tenham acesso a uma rede de proteção cada vez mais robusta e diversificada.

"Embora os números sejam preocupantes, saber que a rede está crescendo e se preparando para acolher melhor é uma vitória. Além de auxiliarem no aprimoramento profissional e impactarem o atendimento às mulheres, os encontros de formação ajudam a encontrar soluções eficazes para os desafios da nossa cidade", pontuou Juliana Rodrigues.

Evento contou com três painéis e diferentes temas

O encontro foi dividido em três painéis. A primeira mesa abordou o funcionamento da Superintendência de Enfrentamento às Violências da Secretaria de Estado da Mulher, do Centro Integrado de Atendimento à Mulher (Ciam) Márcia Lyra, do Cejuvida (Central Judiciária de Acolhimento da Mulher Vítima de Violência de Doméstica), entre outros. O foco foi alinhar como as redes municipais podem acessar esses equipamentos estaduais de forma mais ágil.

Na segunda etapa, o debate avançou para o funcionamento da Casa Lar da Mulher, que acolhe mulheres em situação de violência de todo o estado. O serviço, gerido pelo Rio Solidário, em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, LOTERJ e Ministério Público do Rio de Janeiro.

Na terceira mesa, remota, um dos destaques do evento foi a apresentação do Programa Acolhe, uma iniciativa do Instituto Avon e da Natura, que oferece uma alternativa inovadora de abrigamento: a hospedagem em hotéis credenciados. Essa modalidade é voltada para mulheres que, embora tenham sofrido violência, não correm risco iminente de morte e possuem autonomia para permanecerem sozinhas, recebendo atendimento técnico de forma remota. No Programa Acolhe não há ônus para as prefeituras, funcionando como um suporte estratégico para a rede de atendimento municipal.