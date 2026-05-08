Dalméria Augusto Leal se qualificou em Pintura Predial e diz ter recuperado a autoestima com a capacitação na área da construção civil - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Dalméria Augusto Leal se qualificou em Pintura Predial e diz ter recuperado a autoestima com a capacitação na área da construção civilFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 08/05/2026 15:15

Volta Redonda - Em 2025, a ‘baiana’, como é conhecida Dalméria Augusto Leal, ficou sabendo através de um motorista de aplicativo que existia o projeto “Mulheres Mãos à Obra”, realizado no Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristides de Souza Moreira, no bairro Aero Clube, em Volta Redonda. Desenvolvido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), o programa oferece cursos somente para as mulheres na construção civil. E com um aditivo a mais: todas as qualificações são gratuitas – Pintura Predial; Técnicas Básicas da Construção Civil (que reúne os cursos de Pedreira de Acabamento e Alvenaria, e de Bombeira Hidráulica) e Eletricista Predial.

Os cursos foram criados pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, há mais de 10 anos, escolhido por um grupo de mulheres do bairro Roma para conquistar mais autonomia econômica.

Dalméria não perdeu tempo e no dia seguinte compareceu à sede do CQP e garantiu a sua matricula no curso de Pintura Predial, que fez durante cerca de quatro meses. Devido ao seu entusiasmo, e por ser a estudante com mais idade da turma (60 anos), foi escolhida também como oradora oficial na formatura.

Atualmente, ela vem realizando os serviços de pintura no apartamento de dona Maria Lúcia, moradora do bairro São Geraldo, onde pintou quase toda a parte interna do imóvel e já está fazendo o acabamento do lado externo. A proprietária não esconde a satisfação com os serviços de pintura de Dalméria.

“Um trabalho maravilhoso”, diz dona Maria Lúcia, mineira radicada em Volta Redonda.

Orgulhosa, Dalméria fala da sua felicidade em ter feito o curso ofertado pela prefeitura. “Eu recuperei a minha autoestima. Passei a me valorizar mais. Já andei recusando serviços de pintura para um não atrapalhar aquele que estou fazendo no momento. A minha vida financeira mudou radicalmente. Aconselho todas as mulheres a fazerem os cursos, que são muito bons. Os professores têm a maior atenção para ensinar e chegam a pegar na sua mão para não fazer errado. Estou aplicando todas as técnicas que aprendi. E serviços não faltam”, comentou.

Dalméria Augusto, veio de Salvador, na Bahia, e mora há cerca de 13 anos em Volta Redonda, e falou da surpresa que foi mudar para o município do Sul Fluminense. “Além dos cursos da construção civil, que não tem em Salvador, e acredito que nem em outras grandes cidades para valorizar as mulheres, fiquei impressionada de encontrar uma cidade limpa e que tem uma saúde pública que funciona nos bairros”, comparou.

Cursos exclusivos para mulheres

O “Mulheres Mãos à Obra” é realizado pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), em parceria com a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), oferecendo cursos profissionalizantes de qualificação na área da construção civil exclusivo para mulheres do município.

A prefeitura garante toda a estrutura necessária às candidatas, cedendo o material didático, ferramentas, cadernos, blusa do uniforme, equipamento de proteção individual (EPI), lanches e passagem. O curso dura quatro meses, com aulas de segunda a sexta-feira, e turmas pela manhã (8h às 11h30), tarde (13h às 17h30) e à noite (18h às 21h30).

“A rede de proteção e cuidado da mulher em Volta Redonda é referência e a qualificação do ‘Mulheres Mãos à Obra’ é uma ação de sucesso, que permite que mulheres com a Dalméria conquistem sua independência financeira como empreendedora, ou uma oportunidade no mercado de trabalho, além da autoestima e mudança de vida. Parabéns a todos os envolvidos”, frisou o prefeito Antonio Francisco Neto.