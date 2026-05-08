Dados do Instituto de Segurança Pública apontam redução em diversos crimes nos quatro primeiros meses de 2026 - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Dados do Instituto de Segurança Pública apontam redução em diversos crimes nos quatro primeiros meses de 2026 Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 08/05/2026 15:06

Volta Redonda - Volta Redonda segue consolidando sua posição como uma das cidades mais seguras do estado do Rio de Janeiro. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que o município registrou queda em importantes índices de criminalidade nos quatro primeiros meses de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os números reforçam os resultados das ações integradas de segurança pública desenvolvidas no município e o modelo de investimento contínuo adotado pela prefeitura, com foco na prevenção e tecnologia no combate à criminalidade.

Entre janeiro e abril deste ano, o roubo em coletivo teve a maior redução entre os indicadores do Sistema Integrado de Metas (SIM), com queda de 100%, passando de três registros em 2025 para nenhum neste ano. Em seguida, o roubo a estabelecimento comercial apresentou uma diminuição de 73%, saindo de 11 em 2025 para apenas três em 2026.

Outro destaque foi o furto de bicicleta, que caiu 67%, reduzindo de 30 para 10 ocorrências no período analisado. Na sequência aparece o furto de veículo, com redução de 47%, passando de 32 registros no acumulado dos quatro primeiros meses de 2025 para 17 neste ano.

O roubo de rua também apresentou queda de 40%, saindo de 20 registros para 12. Já o roubo a transeunte teve redução de 31%, enquanto o roubo de celular caiu 25%. O furto de celular apresentou queda de 17%, e o roubo de veículo teve redução de 14%.

Roubos de veículos, carga, em coletivo e latrocínios zerados

Pelo segundo mês consecutivo, Volta Redonda terminou com roubo de veículos zerado, um dado considerado expressivo diante da dimensão urbana da cidade. O município é o mais populoso do Sul Fluminense, com mais de 261 mil habitantes e tem uma frota estimada em cerca de 160 mil veículos e um dos principais polos econômicos do interior do estado.

Além das reduções, alguns indicadores seguem zerados em Volta Redonda, reforçando o cenário positivo da segurança pública no município. É o caso do latrocínio, roubo em coletivo, roubo de bicicleta e roubo de carga, que não registraram ocorrências no acumulado de janeiro a abril deste ano.

Volta Redonda cada vez mais segura

Esses resultados são atribuídos ao trabalho integrado entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e as demais forças de segurança do município, além dos investimentos realizados pela prefeitura na ampliação do sistema de monitoramento com a utilização de câmeras de leitura de placas e reconhecimento facial, que tem sido fundamental para a prevenção de crimes e identificação rápida de suspeitos e foragidos da Justiça; presença constante e preventiva de agentes de segurança nas ruas; e a participação da sociedade.

Ainda estão em andamento na cidade as obras de construção do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, no bairro Roma, que vai fortalecer o combate ao crime organizado em toda a região; e a modernização do quartel da Guarda Municipal, que garantirá melhores condições de trabalho aos agentes e mais eficiência no atendimento à população.

Também no bairro Roma, o GAM (Grupamento Aeromóvel) da Polícia Militar terá uma base, com aeronaves e drones reforçando o trabalho das forças de segurança.

Por meio da parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado, o município vai contar, ainda, com o Batalhão de Policiamento Ambiental do Sul Fluminense e uma unidade do Regimento de Polícia Montada - que realiza policiamento ostensivo a cavalo e será construída na Ilha São João.

O município também se destaca pela criação e fortalecimento de patrulhas especializadas e pioneiras, como a Patrulha de Proteção ao Idoso, referência no estado do Rio de Janeiro, que já capacitou mais de 10 mil pessoas, inclusive em outros municípios, promovendo prevenção, orientação e respeito aos direitos da população.

Outro diferencial na segurança pública de Volta Redonda é a proximidade com a população. Atualmente, de forma suplementar, mais de 23 mil pessoas participam dos grupos de WhatsApp da Secretaria de Ordem Pública, que crescem diariamente atendendo os 122 bairros da cidade, criando um canal direto de comunicação para denúncias e troca de informações em tempo real.

O prefeito Antonio Francisco Neto frisou que segurança pública é um dever de todos, e que o Poder Público Municipal não tem medido esforços na construção de uma cidade cada vez mais segura.

“Hoje, Volta Redonda se destaca como uma das cidades mais seguras do país, resultado de um trabalho sério, integrado e permanente. Esse avanço passa diretamente pela atuação da Secretaria Municipal de Ordem Pública, da Guarda Municipal e pela parceria sólida que construímos com o Governo do Estado, por meio das polícias Militar e Civil, além da Polícia Rodoviária e da Polícia Federal. O modelo de segurança pública implantado em Volta Redonda vem sendo observado e replicado inclusive por outros municípios, somos uma referência”, disse Neto.