Projeto de educação da Secretaria de Ordem Pública ensina de forma lúdica sobre leis de trânsito, sinalização e valores - Foto: Divulgação/Semop

Projeto de educação da Secretaria de Ordem Pública ensina de forma lúdica sobre leis de trânsito, sinalização e valoresFoto: Divulgação/Semop

Publicado 07/05/2026 14:31

Volta Redonda - A campanha do Maio Amarelo 2026 traz como tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, reforçando a importância da empatia, da atenção e do cuidado coletivo para reduzir acidentes e preservar vidas. Em Volta Redonda, a proposta da campanha ganha reforço diariamente por meio de ações permanentes de educação para o trânsito desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), com destaque para a Minicidade do Trânsito, localizada na Ilha São João.

O espaço educativo reproduz situações reais do cotidiano urbano, com ruas, cruzamentos, semáforos, faixas de pedestres e sinalização viária, permitindo que crianças, jovens, adultos e idosos aprendam, na prática, conceitos fundamentais de segurança viária. A proposta é transformar o aprendizado em uma experiência interativa, acessível e capaz de estimular comportamentos mais responsáveis no trânsito.

Somente em 2025, a Minicidade do Trânsito recebeu quase 8 mil participantes em atividades educativas voltadas à prevenção de acidentes e à formação cidadã. O projeto atende escolas, entidades sociais, associações de moradores e grupos organizados.

A iniciativa integra um conjunto de ações desenvolvidas pela Semop dentro do programa “Cidadão em Construção”, que reúne projetos de formação cidadã e conscientização social. Além do trabalho voltado às crianças, a Minicidade também recebe idosos, pessoas com deficiência (PCDs) e autistas, fortalecendo o caráter inclusivo do projeto e aproximando a segurança pública da população.

Agende a sua visita

As visitas à Minicidade do Trânsito podem ser agendadas pelo telefone (24) 99290-7177, via WhatsApp. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde.

Maio Amarelo

O tema nacional do Maio Amarelo deste ano faz um alerta para a necessidade de desacelerar a rotina e perceber o outro no trânsito, especialmente os usuários mais vulneráveis das vias. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), a campanha de 2026 busca conscientizar sobre como atitudes simples de respeito e atenção podem evitar tragédias.