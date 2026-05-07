Projeto de educação da Secretaria de Ordem Pública ensina de forma lúdica sobre leis de trânsito, sinalização e valoresFoto: Divulgação/Semop
Volta Redonda reforça aprendizado na prática com a Minicidade do Trânsito
Projeto de educação da Secretaria de Ordem Pública ensina de forma lúdica sobre leis de trânsito, sinalização e valores como respeito e cidadania
Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr recebe exposição fotográfica e roda de diálogo no sábado (9)
Mostra "Imagens em Diálogo" aborda memória, trabalho e paisagens socioambientais de Volta Redonda com enfoque na educação crítica
Volta Redonda promove ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes
Ações visam mobilizar população e reforçar a importância do fortalecimento da rede de proteção
Vestibular Cederj 2026.2 oferece 259 vagas para sete cursos semipresenciais em Volta Redonda
Interessados podem se inscrever até o próximo dia 15; prova será em junho, com aulas iniciando no segundo semestre
Lei federal endurece penas para roubo de cabos e reforça ações já adotadas em Volta Redonda no combate ao crime
Nova legislação amplia punições para quem comete e favorece delito; município já havia aumentado fiscalizações para coibir prática
Próxima edição da Feira da Roça – Saberes & Sabores acontece neste sábado (9), em Volta Redonda
Evento da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional será realizado das 8h às 14h, com ações ambientais, adoção de animais e diversidade de produtos locais
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