Evento da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional será realizado das 8h às 14h - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Evento da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional será realizado das 8h às 14hFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 06/05/2026 14:22

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), realiza neste sábado (9) a edição de maio da Feira da Roça – Saberes & Sabores. O evento será promovido das 8h às 14h, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, reunindo iniciativas que integram produção rural, sustentabilidade e convivência comunitária.

A proposta da feira é ampliar o acesso da população a alimentos de qualidade, ao mesmo tempo em que fortalece pequenos produtores e iniciativas da agricultura familiar e agroecológica. O público poderá encontrar uma variedade de itens, como hortaliças, produtos artesanais, culinária típica e peças de artesanato, reforçando a identidade local e o consumo consciente.

Nesta edição, a programação traz novamente ações voltadas ao cuidado com o meio ambiente e à causa animal. Haverá distribuição gratuita de mudas nativas e frutíferas, incentivando práticas sustentáveis nos espaços urbanos, além de um espaço dedicado à doação de animais, promovendo a adoção responsável.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio Buchecha, a feira vem ampliando seu papel para além da comercialização de produtos.

“A Feira da Roça é um espaço vivo, que se renova a cada edição. Temos buscado fortalecer não só a agricultura familiar, mas também ações que incentivem o cuidado com o meio ambiente e a solidariedade, como a doação de mudas e a adoção de animais. É uma iniciativa que conecta pessoas e promove qualidade de vida”, afirmou.

Mais do que um ponto de venda, a Feira da Roça – Saberes & Sabores se consolida como um espaço de integração entre campo e cidade, incentivando hábitos mais saudáveis e fortalecendo a economia local.