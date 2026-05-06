Evento da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional será realizado das 8h às 14hFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
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