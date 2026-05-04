Procedimentos foram realizados entre a sexta-feira (1º) e sábado (2) com especialistas em ortopedia, urologia e cirurgia geral - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Procedimentos foram realizados entre a sexta-feira (1º) e sábado (2) com especialistas em ortopedia, urologia e cirurgia geralFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 04/05/2026 15:14

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, atendeu a 24 pacientes no mais recente mutirão de cirurgias promovido pela unidade, ocorrido entre a sexta-feira (1º) e sábado (2), com a participação de especialistas em ortopedia, urologia e cirurgia geral. A estratégia tem se mostrado bem-sucedida para ampliar o atendimento e diminuir o tempo de espera para a realização dos procedimentos.

Na sexta-feira, seis das cirurgias foram realizadas pelo ortopedista André Resende, atendendo a pacientes entre 26 e 85 anos. Dentre os procedimentos realizados estão osteossínteses de fratura de clavícula direita e fratura do 2°, 3° e 4° pododáctilo esquerdo; de fratura do 5° metacarpo direito; de fratura de fêmur direito; de fratura de tornozelo esquerdo; e cirurgia para tratar de lesão metastática cística de fêmur esquerdo, para tratar lesão originada de metástase.

No mesmo dia, o dr. Alex realizou seis vasectomias em oito pacientes, com idades entre 28 e 42 anos.

No sábado, a urologista Ticiani Rios realizou um total de cinco cirurgias de ureterolitotripsia flexível a laser com implante de cateter duplo J, beneficiando pacientes entre 31 e 58 anos. Já o dr. Lucas, especialista em cirurgia geral, realizou três colecistectomias videolaparoscópica em pacientes entre 42 e 50 anos, além de duas cirurgias de hernioplastia inguinal direita em pacientes com 57 e 59 anos.

Sobre os mutirões

Os mutirões cirúrgicos, geralmente realizados aos fins de semana e feriados, permitem que o Hospital São João Batista amplie a oferta de procedimentos à população de Volta Redonda. Com isso, a agenda semanal fica reservada para as cirurgias eletivas previamente marcadas e para os casos de emergência, uma vez que o HSJB também atua como unidade de pronto atendimento.

“Com os mutirões, ajudamos a melhorar a vida de milhares de pessoas nos últimos anos, graças aos profissionais dedicados que atendem em nosso hospital”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.