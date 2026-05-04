Nova etapa da iniciativa coordenada pela Secretaria de Assistência e Prevenção às Drogas atende 16 grupos familiares - Foto: Divulgação/Semapred

Nova etapa da iniciativa coordenada pela Secretaria de Assistência e Prevenção às Drogas atende 16 grupos familiaresFoto: Divulgação/Semapred

Publicado 04/05/2026 15:02

Volta Redonda - Um novo ciclo de cuidado, aprendizado e fortalecimento dos vínculos familiares começou na última semana em Volta Redonda, com a continuidade do programa “Famílias Fortes”. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred), amplia o atendimento e dá início a uma nova etapa com famílias do município.

Criado pelo Governo Federal, o programa tem como objetivo ensinar pais e filhos a desenvolverem formas mais eficazes de comunicação e relacionamento, contribuindo para a prevenção de comportamentos de risco e para o fortalecimento do ambiente familiar. A ação conta com a parceria das secretarias municipais de Assistência Social (Smas), de Estratégia Governamental (Gegov) e de Educação (SME).

O novo ciclo acontece no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Vila Rica/Três Poços, onde 16 famílias estão sendo atendidas, beneficiando 38 pessoas. O primeiro encontro aconteceu na última quinta-feira (30/4) e reuniu famílias que passaram por um processo prévio de entrevistas, etapa fundamental da metodologia do programa.

Silvinéia de Oliveira Resende, 45 anos, dona de casa, contou que decidiu participar após convite de uma amiga. “Ela falou que ia ser muito bom, porque ia acontecer uma roda de conversa e eu gostei. Eu espero muita mudança, principalmente na cabeça da minha filha adolescente, na forma como ela pensa. Nesse primeiro contato, eu gostei porque a gente teve a oportunidade de falar e de ser ouvido.”

De acordo com a secretária de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, a seleção busca compreender a realidade de cada núcleo familiar e atuar de forma preventiva. “A gente procura conhecer como essas famílias se relacionam, como se dá o diálogo entre pais e filhos, se há respeito, afeto ou situações de conflito. O programa é preventivo, por isso trabalhamos antes que haja um rompimento desses vínculos”, explicou.

Encontros semanais

O ciclo será composto por sete encontros semanais, realizados sempre às quintas-feiras, com encerramento previsto para o dia 11 de junho. Após essa etapa, haverá ainda um encontro especial de integração no dia 18 de junho, destinado às famílias que participarem de toda a programação.

Durante os encontros, pais e filhos participam de atividades separadas e conjuntas. Entre os adolescentes, temas como sonhos, objetivos de vida e escolhas são trabalhados de forma prática, incluindo reflexões sobre fatores que podem afastá-los de suas metas, como o uso de álcool e outras drogas.

Gabriel Davi, 13 anos, também participou do primeiro encontro e aprovou a experiência. “Foi muito legal, eu gostei muito. Acho que o programa vai melhorar bastante a convivência lá em casa. Já conhecia pelo meu irmão e espero melhorar tudo na minha rotina.”

Agatha Monique, 12 anos, destacou a importância do diálogo. “Eu vim porque falaram na escola. Acho que o programa pode melhorar ainda mais, trazer mais união. Quero aprender a ouvir mais e dialogar mais dentro da minha família.”

Fortalecimento da família

Já com os pais, o foco está no fortalecimento do papel familiar, abordando questões como estabelecimento de regras, incentivo a comportamentos positivos, aplicação de limites e manejo de situações de estresse dentro de casa. Também são discutidas estratégias para melhorar a convivência em ambientes com desafios do cotidiano, como a divisão de espaços e a resolução de conflitos familiares.

Nos momentos conjuntos, famílias inteiras participam de dinâmicas que reforçam a importância do diálogo, do apoio mútuo e da construção de objetivos em comum. “Trabalhamos para que pais e filhos se aproximem, aprendam a se comunicar melhor e construam, juntos, caminhos para alcançar seus sonhos”, destacou a secretária Neuza Jordão.

Juliana Duarte, que já participou de uma edição anterior, retornou ao programa com a família. “Participei o ano passado com meu filho e quis voltar para aprender mais. Sempre existem desafios dentro de casa, e acredito que o programa ajuda a fortalecer, a ouvir mais e a pensar melhor. Espero que os próximos encontros sejam ainda melhores.”

Além do início das atividades com novas famílias, a Semapred também dará continuidade ao acompanhamento de participantes do ciclo anterior, com a realização de mais quatro encontros. Ao todo, 160 famílias já foram atendidas pelo “Famílias Fortes” em Volta Redonda, recebendo certificados de participação.

A mobilização e seleção das famílias são realizadas diretamente pela equipe do programa, que promove ações em escolas do território, com rodas de conversa e apresentação da iniciativa aos alunos, que levam o convite aos responsáveis. O trabalho também inclui a abordagem em serviços de convivência e atividades desenvolvidas nos equipamentos do Cras, ampliando o alcance junto à comunidade.

Entre os critérios para participação estão ter filhos com idade entre 10 e 14 anos, residir no território atendido e ter disponibilidade para participar de todos os encontros propostos.