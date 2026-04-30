Ex-jogador atuava com auxiliar técnico e agora assume equipe vitoriosa pelas categorias de base - Foto: Divulgação

Ex-jogador atuava com auxiliar técnico e agora assume equipe vitoriosa pelas categorias de baseFoto: Divulgação

Publicado 30/04/2026 16:32

Volta Redonda - A base do Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) ganhou um novo comandante nesta semana. Josemar Junior, de 30 anos, que atuava com auxiliar técnico, foi alçado ao posto de ténico da equipe Sub-20 do Voltaço no lugar de Alex Oliveira.

Formado em Educação Física e pós-graduado em Futebol, com licença A de Treinador pela CBF Academy – formação da Confederação Brasileira de Futebol que capacita para treinamento e gestão de atletas e equipes –, o ex-jogador profissional já conhece bem o elenco, com o qual já alcançou importantes conquistas integrando a comissão técnica.

No esquadrão de aço desde 2023, quando já chegou conquistando o campeonato da Taça Rio e a Ibercup (torneio internacional infantil) comandando a equipe Sub-15, Josemar repetiu o feito em 2025, levando a garotada novamente ao título da Taça Rio, além da conquista da Lorena Cup (torneio internacional de base).

“Após o título, meu grande amigo e referência, Neto Colucci (treinador da equipe principal do Voltaço na época), me convidou para compor a comissão como auxiliar técnico do Sub-20, com a qual ganhamos o título da Taça Rio em 2025. O desafio é enorme, ainda mais por representar a grandeza que o Volta Redonda é, mas tenho certeza que estamos construindo algo sólido”, conta Josemar Junior.

Para o presidente Flávio Horta, o reforço de casa tem tudo para dar mais alegrias aos torcedores do clube. “Buscamos dar toda estrutura para que nossas equipes possam ter um desempenho dentro do esperado pela torcida. Desejamos sorte ao Josemar, que chegou onde chegou pelos méritos próprios”, disse.

Carreira vitoriosa

Com o sonho de ser atleta profissional desde criança, Josemar Junior relata que só se via atuando em algo ligado ao futebol, nada além disso, e contou com o apoio da família para seguir a carreira, passando pelas categorias de base do Vasco da Gama, Voltaço e Barra Mansa Futebol Clube, além de ter atuado profissionalmente pelo Barra Mansa e pelo Juventus Rio.

Em sua trajetória à beira do campo comandando atletas, chegou ao Barra Mansa em 2019, onde foi semifinalista como treinador do Sub-15 no mesmo ano, e campeão estadual com o time Sub-20 em 2021. No ano seguinte, chegou ao Resende Futebol Clube, clube pelo qual conquistou o campeonato estadual como auxiliar técnico das equipes Sub-11 e Sub-12.

Agora, à frente do Sub-20 do Voltaço, Josemar fala sobre a expectativa de levar a voos mais altos os futuros craques do clube. “Trabalhar com essa galera é sensacional. Até porque alguns já passaram por mim no sub-15 e isso mostra que estamos no caminho formativo certo. Estamos formando não só atletas, mas homens com princípios. Desde que me tornei treinador, a minha filosofia de vida é: ‘Não sou eu quem te transformo; eu apenas acendo a luz para que você veja a força que já tem aí dentro’”, incentiva o novo comandante.