Ex-jogador atuava com auxiliar técnico e agora assume equipe vitoriosa pelas categorias de baseFoto: Divulgação
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