Núcleo de Prevenção e Atenção Oncológica garante continuidade de programas que já salvaram centenas de vidas - Foto: Divulgação

Núcleo de Prevenção e Atenção Oncológica garante continuidade de programas que já salvaram centenas de vidasFoto: Divulgação

Publicado 30/04/2026 12:20

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda deu mais um passo importante na área da saúde ao transformar em lei a política pública de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer no município. Sancionada pelo prefeito Antonio Francisco Neto, a Lei Municipal nº 6.805 institui o Núcleo de Prevenção e Atenção Oncológica, consolidando uma estratégia que já vem apresentando resultados expressivos nos últimos anos.

A proposta é de autoria do Poder Executivo, encaminhada à Câmara Municipal por meio de mensagem do prefeito, e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores, garantindo segurança jurídica e continuidade às ações, evitando que programas já consolidados possam ser interrompidos em futuras gestões.

Na prática, a nova legislação organiza e fortalece iniciativas que já estão em funcionamento e que vêm salvando vidas em Volta Redonda.

Dados atualizados até fevereiro de 2026 mostram que mais de 500 pessoas foram diretamente beneficiadas pelas ações integradas da política municipal de atenção oncológica, seja com o diagnóstico precoce da doença ou com a identificação e tratamento de lesões pré-malignas. Ao todo, 2.159 pacientes já foram atendidos, resultando em 303 diagnósticos de câncer e 213 casos de lesões pré-cancerígenas tratadas a tempo.

Um dos principais indicadores é que 58,6% dos cânceres foram identificados ainda nos estágios iniciais (I e II), o que aumenta significativamente as chances de cura, reduz a necessidade de tratamentos mais agressivos e contribui para a diminuição da mortalidade.

O Núcleo de Prevenção e Atenção Oncológica passa a reunir e estruturar programas já reconhecidos, como a Linha de Atenção Oncológica (LAO), o Prevenir e o Prevenir 50+, responsáveis por reorganizar o cuidado com o paciente desde a atenção básica até o atendimento especializado.

A médica-oncologista Luciana Francisco Netto, coordenadora dos programas, destaca que a institucionalização por meio de lei representa um avanço importante. “Estamos consolidando uma política pública baseada em dados, com impacto direto na vida das pessoas. A organização da rede, o rastreamento ativo e a agilidade no diagnóstico são fundamentais para salvar vidas”, afirmou.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso do município com a saúde da população. “Estamos transformando em lei um trabalho sério, que já vem dando resultado e salvando vidas. Isso garante que essa política continue no futuro, beneficiando cada vez mais pessoas”, disse.

Com a nova legislação, o município fortalece a integração entre os diferentes níveis de atenção à saúde, amplia as ações de prevenção e educação e assegura um atendimento mais ágil e humanizado aos pacientes. A medida consolida Volta Redonda como referência na organização do cuidado oncológico no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde).