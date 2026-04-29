Espaço do Parque Zoológico Municipal passou por manutenção completa - Foto: Divulgação/Zoo-VR

Espaço do Parque Zoológico Municipal passou por manutenção completaFoto: Divulgação/Zoo-VR

Publicado 29/04/2026 16:04

Volta Redonda - O Recinto de Imersão do Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) foi reaberto ao público nesta semana, após passar por uma série de intervenções voltadas à melhoria da estrutura e ao bem-estar dos animais. Com as adequações concluídas, o espaço volta a receber visitantes com uma experiência mais segura, educativa e interativa.

Durante o período de manutenção, foram realizadas melhorias importantes no ambiente. Entre as principais intervenções estão a substituição de poleiros antigos e a instalação de novos, proporcionando mais conforto e estímulo para as aves, além da troca das caixas-ninho, garantindo melhores condições para abrigo e reprodução.

A segurança do local também foi reforçada com a recuperação de guarda-corpos, oferecendo mais tranquilidade ao público durante a visita. Outro destaque foi a limpeza completa do lago, fundamental para a manutenção do ambiente e da saúde dos animais que utilizam o espaço.

Paralelamente, todos os moradores do recinto passaram por avaliação veterinária, acompanhada de ações de medicina preventiva contra parasitas, assegurando o monitoramento constante das condições de saúde.

Novos animais

A reabertura também marca a chegada de novos animais ao recinto, incluindo um tucano e maritacas. Por apresentarem limitações que impedem o retorno à natureza, esses animais passam a integrar o espaço de forma permanente, reforçando o papel do zoológico na reabilitação e no acolhimento da fauna silvestre.

Atualmente, o recinto abriga cerca de 10 espécies, entre elas Gralha-do-campo, Tucano-toco, Pomba Ducula, Pavões, Faisões, Periquitões-maracanã, Cágados-tigre-d’água, Marrecos Mini Cool, Marreco Irerê e Calopsitas. A expectativa é de que novas espécies sejam incorporadas nas próximas semanas.

Com uma área de aproximadamente 750 metros quadrados, o Recinto de Imersão permite que os visitantes caminhem pelo espaço e tenham contato mais próximo com aves e répteis, sempre sob orientação de monitores. As visitas são guiadas e realizadas em grupos reduzidos, o que contribui para a segurança e o bem-estar dos animais.

O funcionamento ocorre de terça-feira a domingo, em dois períodos: das 10h às 11h30 e das 14h30 às 16h. Não é necessário agendamento prévio, basta comparecer ao local nos horários disponíveis.

Para garantir uma convivência harmoniosa, algumas regras devem ser seguidas durante a visita, como não correr, não gritar, não alimentar os animais e não forçar qualquer tipo de interação. Também não é permitido recolher penas ou ovos encontrados no recinto. Registros em foto e vídeo são permitidos, desde que sem o uso de flash.

Localizado na Vila Santa Cecília, o Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda tem entrada gratuita e é referência na região Sul Fluminense, atuando como um importante espaço de educação ambiental, lazer e conservação da fauna.