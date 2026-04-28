No total, foram encontrados no local três galinhas-d'angola e 23 ratos twisterFoto: Divulgação/SMPDA
Secretaria de Proteção e Defesa Animal de Volta Redonda apreende 26 animais comercializados irregularmente em agropecuária
Motivada por denúncias de maus-tratos, operação identificou aves e roedores em gaiolas inadequadas. Caso foi encaminhado à delegacia para as devidas providências
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Prefeitura de Volta Redonda convida para 1ª audiência pública sobre revisão do Plano Diretor Participativo do município
Evento aberto à toda população será no dia 6 de maio (quarta-feira), na sede da Aciap-VR, no Aterrado, às 19h
Santo Agostinho abre calendário de 2026 da ‘Rua de Compras’ com lazer, cultura e incentivo ao comércio
Evento promovido em parceria entre prefeitura e entidades comerciais, acontece no dia 3 de maio e promete movimentar a região com atrações para toda a família
Volta Redonda encerra primeira fase da Semana de Prevenção às Drogas nas Escolas com participação de 17 mil alunos
Evento no Teatro Maestro Franklin reuniu cerca de 800 estudantes nesta segunda-feira (27) e marcou o fechamento das atividades com unidades da rede privada
Volta Redonda recebe ‘Carreta da Saúde’ e amplia a prevenção ao câncer
Programa do Governo Federal vai contribuir para que o município acelere a fila de mamografias, ultrassonografias e biópsias de mama e colo do útero
Hospital São João Batista realiza procedimento de alta especialização em novo mutirão de cirurgias
Quatro pacientes foram submetidos a broncoscopia, além de outros 12 que que foram atendidos por especialistas em ortopedia
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