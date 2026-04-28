A primeira edição de 2026 será realizada no próximo domingo, dia 03 - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

A primeira edição de 2026 será realizada no próximo domingo, dia 03Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 28/04/2026 14:18

Volta Redonda - O bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, recebe no domingo, dia 3 de maio, a primeira edição de 2026 da “Rua de Compras”. Realizado em parceria entre a prefeitura, o Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista), a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e a Aciap (Associação Comercial, Industrial de Serviços e da Agropecuária), o evento será realizado das 9h às 16h, na Rua Jaime Martins e adjacências, que serão adaptadas para receber o público com conforto e segurança.

A proposta é impulsionar o comércio local e, ao mesmo tempo, oferecer uma programação voltada ao lazer e à convivência comunitária. Durante o evento, moradores e visitantes poderão aproveitar promoções nas lojas e uma série de atrações distribuídas ao longo da via.

A programação reúne feira de artesanato, praça de alimentação com food trucks, exposição de carros antigos e participação de motoclubes, além de apresentações culturais, incluindo coral, e atividades recreativas com brinquedos gratuitos para o público infantil.

Mais do que um espaço de vendas, a “Rua de Compras” se consolida como um ponto de encontro no bairro, promovendo a ocupação positiva da rua e incentivando a circulação de pessoas no comércio da região. O assessor da prefeitura, Rogério Loureiro, destacou a importância da iniciativa para a cidade.

“A ‘Rua de Compras’ é uma ação que fortalece diretamente os pequenos e médios empreendedores, além de criar um ambiente acolhedor para as famílias. É uma forma de valorizar o comércio de bairro e estimular a economia local com uma programação acessível e de qualidade”, afirmou.

A expectativa é de que a abertura do calendário em 2026 mantenha o bom desempenho das edições anteriores, reunindo um grande público e reafirmando o evento como uma das principais ações de incentivo ao comércio e lazer em Volta Redonda.