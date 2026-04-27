Policlínica da Cidadania é a única unidade no Sul Fluminense a ofertar o procedimento pelo SUS - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Policlínica da Cidadania é a única unidade no Sul Fluminense a ofertar o procedimento pelo SUSFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 27/04/2026 11:29

Volta Redonda - A Policlínica da Cidadania Bernardino Silva, unidade da Atenção Especializada da rede municipal de saúde de Volta Redonda, é a única do Sul Fluminense a ofertar aplicação de toxina botulínica para fins neurológicos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O tratamento é eficaz e seguro para reduzir a rigidez muscular (espasticidade) que pode ser advinda de AVC (Acidente Vascular Cerebral), paralisia cerebral, esclerose múltipla e outras causas.

O responsável pela aplicação da toxina botulínica na Policlínica da Cidadania é o neurologista Edilberto Fernandes de Miranda. Ele deixa claro que não faz tratamento estético. “O que faço aqui, pelo SUS, é garantir melhor qualidade de vida para pacientes com rigidez muscular, basicamente, aplicando direto no músculo, relaxando a musculatura tensa e aliviando a dor, melhorando a mobilidade e dando mais autonomia”, explicou.

O médico afirmou, ainda, que faz uma avaliação prévia dos pacientes para definir a quantidade de toxina botulínica a ser aplicada. “E como o efeito do medicamento é temporário, os pacientes em tratamento repetem a aplicação a cada quatro meses”, acrescentou.

Os irmãos André e Thays de Oliveira Jeremias fazem o tratamento com toxina botulínica na Policlínica da Cidadania. Ela teve paralisia facial, chamada de Paralisia de Bell, que é a perda súbita de movimento em um lado do rosto.

“Faço as aplicações há cerca de dois anos. O doutor Edilberto avaliou que as sequelas poderiam afetar a minha saúde oftalmológica. Mas o tratamento foi além e, hoje, o problema é quase imperceptível”, contou.

Thays também ajuda nos cuidados com o irmão André, que tem paralisia cerebral. “Ele começou o tratamento depois de mim, há cerca de um ano, e também foi muito bom. A paralisia cerebral enrijece os músculos, limitando os movimentos. O médico faz as aplicações nos membros superiores e inferiores e ainda na face. Além de melhorar a função motora, o tratamento interrompeu a salivação excessiva. O problema causava feridas no queixo e deixava ele sempre molhado na região do peito e pescoço. Ele nunca mais usou toalhinha”, falou.

Acesso ao tratamento

O subsecretário municipal de Saúde e coordenador da Policlínica da Cidadania, Milton Alves de Faria, reforçou que Volta Redonda é a única cidade da região que oferece a aplicação da toxina botulínica pelo SUS.

“Mais uma vez, mostramos que a Saúde em Volta Redonda é referência no estado. É muito bom oferecer esse tratamento, de graça, pelo SUS, e ver os pacientes e seus cuidadores, é preciso ressaltar, ganhando qualidade de vida.”

Ele explicou que o acesso ao tratamento inicia na porta de entrada da rede municipal de saúde, que são as unidades da Atenção Primária; a partir daí, a pessoa é encaminhada para o especialista, que pode indicar o tratamento com a toxina botulínica. Depois, o paciente passa por avaliação com o dr. Edilberto e inicia o tratamento.

Policlínica da Cidadania

Referência em atendimento ambulatorial, a Policlínica da Cidadania oferece consultas em 16 especialidades médicas: alergia, angiologia, dermatologia, endocrinologia, fonoaudiologia, gastroenterologia, hematologia pediátrica, neurologia, nutricionista, oftalmologia, ortopedia, ortóptica, otorrinolaringologia, pneumologia, reumatologia e urologia.

Além das consultas, a unidade realiza exames e tratamentos especializados, como audiometria, eletroencefalograma, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e tratamento contínuo dos pacientes.