Escolinha atende crianças dos 4 aos 10 anos pela manhã e à tarde - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Escolinha atende crianças dos 4 aos 10 anos pela manhã e à tardeFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 27/04/2026 11:18

Volta Redonda - O Ginásio Poliesportivo Darcice José de Carvalho, no Santo Agostinho, equipamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda, está com vagas abertas para aulas de balé. As opções são para crianças entre 4 e 10 anos de idade, e os alunos são divididos por faixa etária e em turmas pela manhã e à tarde.

A professora Maria Cláudia dá aulas de balé às terças e quintas-feiras pela manhã. Há vagas para crianças de 4 a 6 anos (Ballet Baby), das 9h às 10h; e para crianças dos 7 aos 10 anos, das 10h às 11h. No período da tarde, a professora Rafaela Martins dá aulas nas segundas e quartas-feiras. A turma das 13h30 até 14h30 é para crianças dos 4 aos 6 anos; e a das 14h30 às 15h30 atende a crianças dos 7 aos 10 anos.

De acordo com o coordenador do Ginásio Santo Agostinho, Fagner dos Santos, os interessados devem procurar a professora, no horário das aulas, para fazer a inscrição.

“O ginásio do Santo Agostinho fica na Rua Jaime Martins, nº 850. O responsável deve levar cópia da Certidão de Nascimento da criança, comprovante de residência e preencher uma ficha de cadastro.”

Outras atividades

O Ginásio do Santo Agostinho também oferece atividade esportiva para a Melhor Idade na parte da manhã, das 7h às 8h; e ginástica funcional, das 8h às 9h; a escolinha de futsal, além de aulas de Jiu-Jitsu para crianças a partir dos 7 anos de idade, tem turmas pela manhã e à tarde. Para participar, basta procurar a coordenação do ginásio ou pedir mais informações pelo telefone 3512-9868 para confirmar a disponibilidade de vagas.