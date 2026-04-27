Escolinha atende crianças dos 4 aos 10 anos pela manhã e à tardeFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Ginásio do Santo Agostinho tem vagas abertas para aulas de balé
Escolinha atende crianças dos 4 aos 10 anos pela manhã e à tarde
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Volta Redonda promove 1ª Jornada de Educação para as Relações Étnico-raciais
Evento durou três dias e teve como objetivo fortalecer o debate, formar profissionais da rede municipal e consolidar as práticas pedagógicas
Prefeitura de Volta Redonda realiza ação de conscientização no comércio sobre atendimento à população em situação de rua
Iniciativa orienta comerciantes, trabalhadores e clientes, e amplia acesso aos serviços da rede municipal de assistência social
CER III de Volta Redonda amplia cuidado e oferece espaços de escuta e apoio às famílias
Unidade da Secretaria Municipal de Saúde oferece terapia familiar e grupos que fortalecem vínculos e promovem acolhimento
Saúde pública de Volta Redonda ultrapassa 50 mil exames analisados com auxílio da Inteligência Artificial
Município se consolida como referência nacional no uso da tecnologia no SUS, com mais agilidade, precisão e eficiência no atendimento à população
Dia de São Jorge é marcado por fé, feijoada solidária, música e programação cultural no Largo da Feira, em Barra do Piraí
Evento reuniu missa, procissão, manifestações culturais e shows no feriado
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