Programa do Governo Federal vai contribuir para que o município acelere a fila de mamografias, ultrassonografias e biópsias de mama e colo do útero - Foto: Divulgação/Ministério da Saúde

Programa do Governo Federal vai contribuir para que o município acelere a fila de mamografias, ultrassonografias e biópsias de mama e colo do úteroFoto: Divulgação/Ministério da Saúde

Publicado 27/04/2026 17:00

Volta Redonda - O município de Volta Redonda vai receber, durante todo o mês de maio, a “Carreta da Saúde”, do Programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. O objetivo é ampliar o acesso às linhas de cuidado voltadas à saúde da mulher, com foco na prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero.

A iniciativa do Governo Federal vai disponibilizar vagas para mamografias, ultrassonografias e biópsias de mama e colo do útero, além de consultas com ginecologista e mastologista, contribuindo para aumentar a oferta desses procedimentos, reduzir o tempo de espera das pacientes que estão na fila de regulação e fortalecer a assistência especializada.

Os atendimentos terão início no dia 1º e seguem até 29 de maio. A carreta ficará instalada na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, funcionando de segunda a sexta-feira, em dois turnos. No local, serão ofertadas diariamente 30 mamografias e 50 ultrassonografias — mamária, transvaginal e pélvica —, além de colposcopias e biópsias.

A subsecretária municipal de Saúde, Sheila Filgueiras, explicou que o público-alvo será formado por mulheres já inseridas no sistema de regulação das secretarias municipais de Saúde dos municípios do Sul Fluminense, não havendo atendimento por demanda espontânea.

“As vagas disponíveis para Volta Redonda na ‘Carreta da Saúde’, somadas às disponibilizadas pela rede municipal de saúde, permitirão atender grande parte da demanda por esses exames no município e acelerar significativamente a fila de regulação”, reforçou Sheila.

Ela destacou ainda que as mulheres que necessitam realizar esses procedimentos devem procurar a unidade de Atenção Primária à Saúde de referência, pois é a partir desse primeiro atendimento que a paciente é inserida no sistema de regulação para agendamento dos exames e procedimentos que compõem a linha de cuidado da saúde da mulher.

De acordo com a coordenadora da Linha de Atenção Oncológica (LAO) de Volta Redonda, a médica-oncologista Luciana Francisco Neto, a “Carreta da Saúde” chega para reforçar o trabalho já desenvolvido pela LAO e pelo programa “Prevenir”.

“A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda já conta com o trabalho da LAO, que acompanha o paciente desde a suspeita do câncer até o tratamento, principalmente nos casos de cânceres ginecológicos, como mama e colo do útero, que são justamente o foco da ‘Carreta da Saúde’. Além disso, o município desenvolve o programa de rastreamento organizado para o câncer de colo do útero, o ‘Prevenir’, fortalecendo ainda mais a prevenção e o diagnóstico precoce”, destacou a médica.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que, por meio da LAO e dos programas de prevenção ao câncer — “Prevenir” e “Prevenir 50+” —, o município intensifica o rastreamento da doença e garante que Volta Redonda continue salvando vidas, agora também com o apoio do Ministério da Saúde por meio da “Carreta da Saúde”.

“Volta Redonda está à frente da maioria dos municípios quando o assunto é prevenção do câncer. Nossos programas são reconhecidos no estado, no país e até internacionalmente. Hoje, temos mais de 50% dos pacientes diagnosticados com câncer com quase 100% de chance de cura, e a chegada da ‘Carreta da Saúde’ pode ajudar a aumentar ainda mais esse percentual”, afirmou Neto.