Evento gratuito aconteceu nesse domingo (26) e reforça a importância da inclusão e do apoio às pessoas com TEA - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Evento gratuito aconteceu nesse domingo (26) e reforça a importância da inclusão e do apoio às pessoas com TEAFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 27/04/2026 11:33

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), em parceria com a Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais (Apadem), realizou nesse domingo (26) a 15ª Caminhada de Conscientização do Autismo. Em alusão à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o evento aconteceu na Vila Santa Cecília, com concentração na Praça Brasil, com participação gratuita.

A caminhada seguiu um percurso pelo Sider Shopping, Rua 4A, Rua 16, retornando à Praça Brasil, e reuniu famílias, profissionais e a comunidade em geral em um momento de união, informação e inclusão.

A iniciativa contou com apoio da prefeitura, que disponibilizou estrutura para acolher os participantes, incluindo distribuição de água, pipoca e algodão doce. Além disso, o evento teve também estandes com informações sobre o autismo, venda de doces e brinquedos, brinquedoteca e diversas atividades voltadas para crianças e suas famílias.

O autismo, ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), é uma condição que afeta a forma como a pessoa percebe o mundo, se comunica e interage com os outros. Pessoas autistas podem apresentar dificuldades em interações sociais, preferência por rotinas, interesses específicos e maior sensibilidade a estímulos como sons, luzes e toques. No entanto, é importante destacar que cada pessoa é única, com diferentes níveis de autonomia e necessidades de apoio.

A conscientização sobre o autismo é essencial, porque reduz o preconceito, ajuda na inclusão, facilita o diagnóstico precoce e dá mais apoio às famílias.

A campanha nacional de conscientização sobre o autismo traz como tema “Autonomia se constrói com apoio”, reforçando a importância de oferecer suporte adequado para garantir o desenvolvimento e a inclusão das pessoas autistas.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garçez, destacou a importância da parceria e do evento para a cidade. “Essa caminhada é um momento fundamental para dar visibilidade à causa do autismo e fortalecer a rede de apoio às famílias. Quando o Poder Público se une a instituições como a Apadem, conseguimos avançar na construção de uma sociedade mais inclusiva, onde o respeito e a compreensão fazem a diferença na vida das pessoas”, afirmou.

De acordo com a presidente da Apadem, Thaís Oliveira da Graça Vasconcelos, ações como essa caminhada são fundamentais para ampliar o conhecimento da população, reduzir o preconceito, incentivar o diagnóstico precoce e fortalecer o apoio às famílias. A proposta é promover uma sociedade mais acolhedora, onde as diferenças sejam respeitadas e compreendidas como parte da diversidade humana.

“Trabalhamos todos os dias para construir uma sociedade mais inclusiva, onde cada pessoa autista seja respeitada, compreendida e tenha seu potencial valorizado”, destacou Thaís.

Integrante da Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), o deputado estadual Munir Neto esteve presente no evento e parabenizou todas as instituições envolvidas no projeto.

“Foi um enorme sucesso, com a participação de centenas de pessoas! Os autistas e suas famílias precisam de respeito, inclusão e oportunidades. Acredito que eventos como esse são fundamentais para dar visibilidade a essa causa tão importante. Parabéns pelo trabalho para melhorar a qualidade de vida dos autistas.”