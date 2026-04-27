Quatro pacientes foram submetidos a broncoscopia, além de outros 12 que que foram atendidos por especialistas em ortopediaFoto: Divulgação/PMVR
Hospital São João Batista realiza procedimento de alta especialização em novo mutirão de cirurgias
Quatro pacientes foram submetidos a broncoscopia, além de outros 12 que que foram atendidos por especialistas em ortopedia
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