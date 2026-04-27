Quatro pacientes foram submetidos a broncoscopia, além de outros 12 que que foram atendidos por especialistas em ortopedia - Foto: Divulgação/PMVR

Quatro pacientes foram submetidos a broncoscopia, além de outros 12 que que foram atendidos por especialistas em ortopediaFoto: Divulgação/PMVR

Publicado 27/04/2026 16:58

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, realizou quatro broncoscopias – cirurgia de alta especialização ofertada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) – no mais recente mutirão de cirurgias, que aconteceu entre a última quinta-feira (23) e sábado (25). No total, foram atendidos 16 pacientes, sendo que 12 passaram por procedimentos de ortopedia com os doutores Raphael Marchitto, Rafael Coelho e Flávio Reis, que também é diretor-médico do HSJB.

As broncoscopias foram realizadas pelos doutores Anna Carolina e Bruno, e foram beneficiados moradores com idades entre 37 e 69 anos. Sobre a cirurgia, trata-se de um procedimento endoscópico que permite ao médico visualizar diretamente as vias aéreas (laringe, traqueia e brônquios) por meio de um tubo fino e flexível equipado com câmera e luz, introduzido pela boca ou nariz do paciente. Essa técnica é amplamente utilizada tanto para diagnóstico quanto para tratamento, possibilitando a coleta de amostras de tecido, a remoção de corpos estranhos e a avaliação de lesões, sangramentos ou obstruções nas vias respiratórias.

Em determinadas situações, a broncoscopia é realizada em conjunto com a colocação ou a troca de uma órtese traqueal – também chamada de stent traqueal –, uma prótese tubular inserida na traqueia para mantê-la aberta quando há estreitamento ou colapso da via aérea. No caso do mutirão do HSJB, foram realizadas, dependendo do caso, a colocação ou a troca dessa prótese.

Esse procedimento combinado é indicado principalmente para pacientes com estenose traqueal, quando a traqueia se estreita de forma significativa, decorrente de tumores, complicações de intubação prolongada, doenças inflamatórias ou compressão externa por estruturas vizinhas.

Devido à sua complexidade técnica, a cirurgia exige equipe especializada e equipamentos de alta tecnologia, o que restringe sua oferta. Embora o procedimento esteja previsto na tabela de cobertura do SUS, sua realização é pouco frequente e concentrada em hospitais universitários e centros de referência em pneumologia e cirurgia torácica, dado o nível de especialização exigido.

“Parabenizo, mais uma vez, todos os profissionais que realizam esse trabalho de excelência. Graças à dedicação de todos, centenas de moradores já foram atendidos nos mutirões, que realizamos em finais de semanas e feriados para ampliar o atendimento à população, além de garantir a rapidez para os atendimentos de emergência”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.