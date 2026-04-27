Evento no Teatro Maestro Franklin reuniu cerca de 800 estudantes nesta segunda-feira (27) - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Evento no Teatro Maestro Franklin reuniu cerca de 800 estudantes nesta segunda-feira (27)Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 27/04/2026 17:02

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred), realizou, nesta segunda-feira (27), o evento de encerramento da primeira fase da Semana de Prevenção às Drogas nas Escolas, reunindo cerca de 800 alunos – da rede privada – no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no bairro Laranjal. Ao todo, a iniciativa alcançou aproximadamente 17 mil estudantes ao longo das atividades.

Participaram do encerramento alunos do Colégio Interativo, Colégio Tiradentes, Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), Colégio Alê e do sistema Firjan, marcando o término das ações com a rede particular de ensino.

O projeto contou com apresentações teatrais e atividades educativas voltadas à conscientização, reflexão e incentivo a escolhas saudáveis, sendo desenvolvido em parceria com outras secretarias municipais.

A secretária municipal de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, destacou a importância do trabalho integrado e o alcance da iniciativa. “Hoje encerramos a primeira etapa do projeto. Queremos agradecer ao prefeito Antonio Francisco Neto e a todas as secretarias que estiveram conosco nesse grande evento, porque ninguém faz nada sozinho. Foram 17 mil alunos impactados, e isso mostra o quanto esse trabalho pode transformar vidas. A prevenção é o melhor caminho para salvar vidas”, afirmou.

Arte como ferramenta de transformação

Um dos destaques do evento foi o espetáculo teatral apresentado pela companhia Arte em Cena, que trouxe uma abordagem sensível e impactante sobre o tema da prevenção às drogas. A peça foi escrita e dirigida por Stael de Oliveira.

“É um trabalho que faz a diferença. Unir arte e prevenção amplia o alcance da mensagem. Atingir 17 mil alunos é muito significativo. É a arte sendo utilizada com propósito, levando reflexão e ajudando na construção de escolhas mais conscientes”, destacou a diretora.

Para a professora Giana de Carvalho, do Colégio Interativo, a linguagem artística é fundamental para dialogar com os adolescentes. “A arte tem o poder de atingir o íntimo das pessoas. O espetáculo traz uma narrativa forte, próxima da realidade deles, e isso faz toda a diferença. Saímos daqui muito felizes com o resultado”, disse.

Impacto entre os estudantes

Os alunos também relataram o impacto da experiência. A estudante Elisa Oliveira Guimarães, de 13 anos, da Escola Técnica Pandiá Calógeras, destacou o aprendizado adquirido. “Foi muito emocionante. Aprendi muita coisa que eu não sabia e vou levar esse aprendizado para a vida”, contou.

Já o estudante Guilherme Adalto da Rocha Mariotti, de 17 anos, do Colégio Interativo, ressaltou a forma como o tema foi apresentado. “Foi diferente de qualquer palestra. É uma forma que realmente toca a gente. É um assunto de extrema importância, e a maneira como foi apresentado pode mudar o destino de uma pessoa”, afirmou.

Continuidade do projeto

Com o encerramento desta etapa, o projeto seguirá para uma nova fase ao longo do ano, com foco na rede municipal de ensino. A proposta é ampliar ainda mais o alcance das ações e fortalecer a cultura de prevenção entre crianças e adolescentes de Volta Redonda.

“Já estamos nos organizando para o segundo semestre, quando iniciaremos uma nova etapa do projeto. Vamos atender alunos da rede municipal, especialmente do 8º e 9º anos (Ensino Fundamental), além de dar continuidade às ações voltadas aos alunos menores, porque a prevenção precisa começar desde cedo”, completou a secretária da Semapred, Neuza Jordão.