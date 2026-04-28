Evento aberto à toda população será no dia 6 de maio (quarta-feira), na sede da Aciap-VR, no Aterrado, às 19h - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Evento aberto à toda população será no dia 6 de maio (quarta-feira), na sede da Aciap-VR, no Aterrado, às 19hFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 28/04/2026 14:23

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU), promove no dia 6 de maio (quarta-feira) a primeira audiência pública da fase de prognóstico da revisão do Plano Diretor Participativo do município. O evento, aberto à toda população, será às 19h na sede da Aciap (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril) – Rua Embaixador Assis Chateaubriand, nº 18, no bairro Aterrado.

Na audiência pública serão compartilhados com os moradores de Volta Redonda os resultados das plenárias da fase de prognóstico realizadas entre março e abril com representantes de diversos setores da sociedade civil e Poder Público Municipal. O objetivo é preparar a Lei da Revisão do Plano Diretor de Volta Redonda.

A fase de prognóstico iniciou no dia 25 de março, com reunião com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU); e seguiu com encontros com representantes dos setores Empresarial, Acadêmico/Científico e Conselhos de Classe; com movimentos sociais, ONGs e sindicatos de trabalhadores; além de membros do Poder Legislativo, durante o mês de abril. E culminou com workshop aberto à população no último sábado, dia 25.

Os grupos debateram os três eixos estratégicos do prognóstico da revisão do Plano Diretor Participativo, que são “Saneamento, Resiliência, Meio Ambiente e Patrimônio Natural”; “Economia, Planejamento Estratégico e Modelagem da Cidade”; e “Uso e Ocupação do Solo, Mobilidade e Habitação”. E, agora, durante a audiência pública, os resultados alcançados serão apresentados à população em geral.