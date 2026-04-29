Graduada pelo projeto Diploma Cidadão, Angélica Sampaio é surda e atua como profissional de logística - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Graduada pelo projeto Diploma Cidadão, Angélica Sampaio é surda e atua como profissional de logísticaFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 29/04/2026 13:54

Volta Redonda - A trajetória de superação e conquista de Angélica Ávila Sampaio, de 28 anos, mostra na prática como a qualificação profissional pode transformar vidas. Surda, ela conquistou a graduação em Administração de Empresas através do programa Diploma Cidadão, oferecido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), em parceria com o UGB. Hoje, Angélica atua na área de logística da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), após investir em sua formação e acreditar no próprio potencial.

Antes disso, ela já havia tentado ingressar no ensino superior, no curso de Arquitetura, mas não conseguiu. Quando surgiu a oportunidade de cursar Administração pelo Diploma Cidadão, não hesitou e se inscreveu. Durante a formação, ela destacou como diferencial o fato de todos os alunos serem surdos, com um ambiente totalmente adaptado, o que contribuiu para seu aprendizado e desenvolvimento.

“Foi muito bom, foi tudo adaptado. Agora eu consegui e quero buscar cada vez mais conhecimento para crescer na minha área. Sinto que evoluí como pessoa depois desse curso”, relatou.

Angélica já havia participado de um processo seletivo na CSN anteriormente, mas não foi chamada. Com a nova qualificação, surgiu outra oportunidade e dessa vez ela não deixou passar.

“Me senti muito diferente. A empresa é enorme, tinha muitas coisas que eu não sabia e aprendi durante o curso. Eu confio no meu potencial, sou igual a qualquer pessoa. Lutei muito para que acreditassem em mim, e eu acredito em mim. Busquei qualificação e consegui essa oportunidade”, afirmou.

Histórias como a de Angélica reforçam a importância dos programas de capacitação oferecidos pela Prefeitura de Volta Redonda, que têm ampliado o acesso à educação e ao mercado de trabalho para diferentes públicos.

Inclusão

Além do Diploma Cidadão, que oferta ensino superior gratuito para Pessoas com Deficiência (PCDs), promovendo inclusão e fortalecendo a autonomia e a inserção no mercado de trabalho, a SMPD também oferece curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para pessoas a partir de 12 anos que desejam aprender a se comunicar com a comunidade surda; e curso de Introdução à Segurança do Trabalho para PCDs, que prepara os alunos para o ambiente de trabalho, especialmente no setor industrial, promovendo mais segurança e autonomia.

EJA

A Secretaria Municipal de Educação (SME) oferece a Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA), voltada para quem não concluiu os estudos na idade regular. As vagas da alfabetização ao 9º ano do ensino fundamental são para alunos com idade a partir dos 15 anos.

Os alunos da EJA têm direito a transporte, uniforme, material escolar e jantar – as aulas acontecem no período noturno. As escolas contam com diferenciais como aulas de informática, robótica e empreendedorismo, entre outras.

A iniciativa é considerada fundamental para ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho, já que levantamento do Sine (Serviço Nacional de Emprego) de Volta Redonda mostra que a falta de escolaridade ainda é um dos principais problemas enfrentados na busca por uma vaga de trabalho.

“A maior dificuldade que a gente percebe hoje, para a pessoa conseguir uma vaga, é a falta de qualificação, principalmente na área da educação. Muitas vezes ela não conclui os estudos, diz que já não tem mais cabeça para isso e acaba não buscando se qualificar. Existe o interesse pela vaga, mas não há o mesmo esforço para finalizar os estudos ou se preparar melhor. E isso tem reflexo direto no mercado, porque os próprios empregadores têm relatado a dificuldade de encontrar profissionais qualificados”, explicou a responsável pelo posto avançado do Sine Volta Redonda, Lindalva Moura.

Juventude

A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) contribui com iniciativas como o Projeto de Inclusão Digital, que capacita jovens para o uso de ferramentas tecnológicas, e o projeto Trilha Criativa, voltado a jovens de 15 a 29 anos interessados em transformar habilidades criativas em oportunidades reais de geração de renda e inserção no mercado de trabalho, oferecendo capacitação prática nas áreas de marketing digital, produção de conteúdo, design, fotografia, vídeo e empreendedorismo.

Mulheres

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), em parceria com a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), desenvolve o projeto Mulheres Mãos à Obra. A iniciativa oferece cursos profissionalizantes de qualificação na área da construção civil exclusivo para mulheres.

A prefeitura garante toda a estrutura necessária às candidatas, cedendo o material didático, ferramentas, cadernos, blusa do uniforme, equipamento de proteção individual (EPI), lanches e passagem. O curso dura quatro meses, com aulas de segunda a sexta-feira, e turmas pela manhã (8h às 11h30), tarde (13h às 17h30) e à noite (18h às 21h30).

Assistência Social

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) atua com os Programas de Inclusão Produtiva e de Inclusão Digital, que têm como objetivo qualificar pessoas em situação de vulnerabilidade social. As ações incluem cursos profissionalizantes em diversas áreas, com foco na inserção no mercado de trabalho e geração de renda. Os cursos são realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) espalhados pelos bairros e nos Centros de Inclusão Produtiva (CIP).

Fundação Beatriz Gama

Pela Fundação Beatriz Gama (FBG) são oferecidos diversos cursos profissionalizantes gratuitos pelo programa “Volta Redonda Formando Profissionais”, nas áreas de beleza, estética, moda, gastronomia, mecânica, entre outras, com opções nos níveis básico e avançado. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (24) 3511-3683 e (24) 3511-3698.

Parcerias

A Prefeitura de Volta Redonda também investe na qualificação profissional por meio de parcerias estratégicas. Por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Individual), são disponibilizados cursos voltados às novas demandas do mercado, como marketing digital e produção de vídeos com smartphone, ampliando as oportunidades de capacitação e inserção profissional da população.

O município ainda firma outras parcerias pontuais com empresas e instituições, que promovem processos seletivos em espaços como os Cras, firmam parcerias para contratação de profissionais formados em capacitações ofertadas pelo Poder Público, entre outras.

“O nosso objetivo é dar oportunidade para que as pessoas se qualifiquem e tenham condições reais de conquistar um emprego. A gente sabe que muitas vezes a falta de estudo ou de capacitação impede o acesso às vagas, por isso estamos sempre buscando investir em diversas frentes para mudar essa realidade em Volta Redonda”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.