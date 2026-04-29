Público pode conferir até 22 de maio a trajetória do poeta, músico, compositor e ativista do Movimento Negro - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Público pode conferir até 22 de maio a trajetória do poeta, músico, compositor e ativista do Movimento NegroFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 29/04/2026 13:51

Volta Redonda - Nesta quarta-feira (29) completam-se os dois anos da morte de um dos artistas mais importantes da região: Julinho dos Palmares. Para manter vivo o legado de sua obra, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), mantém em cartaz até 22 de maio, no Memorial Zumbi, a exposição que leva o nome do poeta, músico, compositor e ativista do Movimento Negro, morto aos 77 anos. A curadoria é de Ana Balarin, e a mostra integra a segunda edição do Circuito das Artes. A entrada é gratuita, e o espaço fica aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Nascida como um tributo sensível e necessário à memória de Julinho, a mostra reúne fotografias e registros dos últimos anos de vida do poeta, acompanhados de objetos pessoais e composições que integram o acervo do artista. O conjunto revela não apenas sua produção artística, mas também sua presença humana, sua militância e sua relação profunda com a cultura popular.

A mostra busca celebrar a vida, obra e trajetória de um dos nomes mais importantes das artes e da cultura popular do Sul Fluminense. Nascido em 15 de abril de 1947 na vizinha Barra do Piraí, e batizado Júlio Camilo, Julinho criou raízes em Volta Redonda e construiu uma trajetória profundamente conectada às raízes e à identidade do povo do interior.

Por isso mesmo, assumiu com orgulho a identidade “Papagoiaba”, ressignificando de forma positiva uma expressão historicamente usada de maneira pejorativa, transformando-a em símbolo de pertencimento, resistência e afeto. Com sua obra e engajamento no Movimento Negro, deixou um legado marcado pela força da poesia afro-brasileira, pela música e pela defesa das causas sociais.

A responsável por montar a exposição foi a fotógrafa e produtora cultural Ana Balarin – que também foi amiga próxima de Julinho –, que teve como norte selecionar as obras com respeito, carinho e sensibilidade. A exposição convida o público a mergulhar na potência poética, musical e política de um artista que transformou sua arte em instrumento de memória, identidade e transformação social.