Público pode conferir até 22 de maio a trajetória do poeta, músico, compositor e ativista do Movimento NegroFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Exposição no Memorial Zumbi celebra vida e obra de Julinho dos Palmares
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Ação da prefeitura oferece 130 vagas gratuitas e reforça o compromisso com a saúde e o bem-estar animal e o controle populacional
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Motivada por denúncias de maus-tratos, operação identificou aves e roedores em gaiolas inadequadas. Caso foi encaminhado à delegacia para as devidas providências
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Santo Agostinho abre calendário de 2026 da ‘Rua de Compras’ com lazer, cultura e incentivo ao comércio
Evento promovido em parceria entre prefeitura e entidades comerciais, acontece no dia 3 de maio e promete movimentar a região com atrações para toda a família
Volta Redonda encerra primeira fase da Semana de Prevenção às Drogas nas Escolas com participação de 17 mil alunos
Evento no Teatro Maestro Franklin reuniu cerca de 800 estudantes nesta segunda-feira (27) e marcou o fechamento das atividades com unidades da rede privada
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